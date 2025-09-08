HMVは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX」の抽選販売を実施している。抽選期間は9月10日23時59分まで。

今回HMV店頭で販売予定分の本製品について抽選販売を実施しており、抽選にはローソンWEB会員の登録が必要なほか、2023年1月1日から2025年8月31日の期間に「HMV&BOOKS online」で購入履歴のある人（決済済／商品受け取り済）が対象となっている。

なお応募制限として、1人1回1BOXまでの応募としており、同一のアカウントでのエントリーや転売目的であると判断された場合は、抽選が無効となる。

当選発表は9月22日までにメールにて発表を予定しており、当選後の購入期限は、9月26日、27日、28日の14時以降から閉店までとなっている。

