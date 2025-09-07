ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが続々登場するセガプライズ。

今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』グッズを紹介します！

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

登場時期：2025年9月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年9月も、セガプライズに『名探偵コナン』グッズが続々登場。

かわいいデザインのぬいぐるみやマスコットのほか、一緒に並べたくなるフィギュアも展開されます☆

名探偵コナン ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.2

登場時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約12×8.5×16cm

種類：全4種（灰原哀、赤井秀一、ジン、安室透）

思い出のシーンの衣装を着たシリーズ、“〜ゆるこれ〜”のぬいぐるみ第2弾が登場！

第2弾は「灰原哀」「赤井秀一」「ジン」「安室透」の4種類がラインナップされます。

髪型や衣装の特徴もしっかり再現されたプライズです。

名探偵コナン Xross Link フィギュア“江戸川コナン”

登場時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約7×11cm

並べて飾れば世界観が強化されるフィギュア、“Xross Link（クロスリンク）”シリーズに「江戸川コナン」が初登場。

「怪盗キッド」との対面シーンが再現されています！

時計型麻酔銃に手を伸ばして構える姿がカッコイイ☆

ポーズや服装も細やかに再現され、見応えある造形です。

同月に登場する「怪盗キッド」のフィギュアと並べたくなるプライズ。

対面シーンを切り取ったような、台座のデザインもポイントです！

作り込まれたフィギュアなので、どの角度から見ても楽しめます☆

名探偵コナン Xross Link フィギュア“怪盗キッド”

登場時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約10×19cm

「江戸川コナン」のフィギュアと同時に「怪盗キッド」も“Xross Link（クロスリンク）”シリーズに初登場。

マントをなびかせて立つ姿がカッコイイフィギュアです！

風になびくモノクルの紐やネクタイなど、動きを感じる造形。

作り込まれたデザインは、思わず見惚れてしまいそう☆

「江戸川コナン」のフィギュアと並べて飾れば、対面シーンが完成します。

舞台の一部を切り取ったような、台座デザインも魅力。

「江戸川コナン」と共に手元に迎えたくなるフィギュアです！

名探偵コナン Matowooz！ マスコット“安室&風見&梓”

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：本体 全長約7×4×10cm、被り物 8.3×4.3×11.5cm

種類：全3種（安室透、風見裕也、榎本梓）

おばけのカバーをめくると、かわいい姿が登場する、『名探偵コナン』の2WAY仕様マスコット。

おばけカバーの下には、ハロウィンらしいコスチュームを着たマスコットが入っています！

ラインナップは「安室透」「風見裕也」「榎本梓」の3種類。

ドクロのお面を身につけた「安室透」や、フランケンシュタイン姿の「風見裕也」、メイド服姿の「榎本梓」がマスコットサイズで表現されています。

おばけのカバーもかわいらしいデザイン。

被せたり、外したり、好みに合わせて楽しめる2WAY仕様のグッズです☆

ぬいぐるみやマスコットのほか、セットで並べたくなる「江戸川コナン」と「怪盗キッド」のフィギュアもラインナップ。

セガプライズの『名探偵コナン』グッズは、2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

