怪盗キッドとの対面シーンをフィギュアで再現！セガプライズ『名探偵コナン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが続々登場するセガプライズ。
今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』グッズを紹介します！
セガプライズ『名探偵コナン』グッズ
登場時期：2025年9月5日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年9月も、セガプライズに『名探偵コナン』グッズが続々登場。
かわいいデザインのぬいぐるみやマスコットのほか、一緒に並べたくなるフィギュアも展開されます☆
名探偵コナン ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.2
登場時期：2025年9月5日より順次
サイズ：全長約12×8.5×16cm
種類：全4種（灰原哀、赤井秀一、ジン、安室透）
思い出のシーンの衣装を着たシリーズ、“〜ゆるこれ〜”のぬいぐるみ第2弾が登場！
第2弾は「灰原哀」「赤井秀一」「ジン」「安室透」の4種類がラインナップされます。
髪型や衣装の特徴もしっかり再現されたプライズです。
名探偵コナン Xross Link フィギュア“江戸川コナン”
登場時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約7×11cm
並べて飾れば世界観が強化されるフィギュア、“Xross Link（クロスリンク）”シリーズに「江戸川コナン」が初登場。
「怪盗キッド」との対面シーンが再現されています！
時計型麻酔銃に手を伸ばして構える姿がカッコイイ☆
ポーズや服装も細やかに再現され、見応えある造形です。
同月に登場する「怪盗キッド」のフィギュアと並べたくなるプライズ。
対面シーンを切り取ったような、台座のデザインもポイントです！
作り込まれたフィギュアなので、どの角度から見ても楽しめます☆
名探偵コナン Xross Link フィギュア“怪盗キッド”
登場時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約10×19cm
「江戸川コナン」のフィギュアと同時に「怪盗キッド」も“Xross Link（クロスリンク）”シリーズに初登場。
マントをなびかせて立つ姿がカッコイイフィギュアです！
風になびくモノクルの紐やネクタイなど、動きを感じる造形。
作り込まれたデザインは、思わず見惚れてしまいそう☆
「江戸川コナン」のフィギュアと並べて飾れば、対面シーンが完成します。
舞台の一部を切り取ったような、台座デザインも魅力。
「江戸川コナン」と共に手元に迎えたくなるフィギュアです！
名探偵コナン Matowooz！ マスコット“安室&風見&梓”
登場時期：2025年9月19日より順次
サイズ：本体 全長約7×4×10cm、被り物 8.3×4.3×11.5cm
種類：全3種（安室透、風見裕也、榎本梓）
おばけのカバーをめくると、かわいい姿が登場する、『名探偵コナン』の2WAY仕様マスコット。
おばけカバーの下には、ハロウィンらしいコスチュームを着たマスコットが入っています！
ラインナップは「安室透」「風見裕也」「榎本梓」の3種類。
ドクロのお面を身につけた「安室透」や、フランケンシュタイン姿の「風見裕也」、メイド服姿の「榎本梓」がマスコットサイズで表現されています。
おばけのカバーもかわいらしいデザイン。
被せたり、外したり、好みに合わせて楽しめる2WAY仕様のグッズです☆
ぬいぐるみやマスコットのほか、セットで並べたくなる「江戸川コナン」と「怪盗キッド」のフィギュアもラインナップ。
セガプライズの『名探偵コナン』グッズは、2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
