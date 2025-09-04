今年のプロ野球ドラフト会議は10月23日に開催されると発表された。これからドラフト候補や各球団の動向に関する報道が増える時期となるが、ここで大きなニュースが飛び込んできた。米国のスタンフォード大に在籍しているスラッガーの佐々木麟太郎が、ドラフトの対象選手になることが明らかになったのだ。【西尾典文／野球ライター】

「並のバッターではありません」

佐々木は、花巻東で菊池雄星（エンゼルス）や大谷翔平（ドジャース）を指導した佐々木洋監督の長男だ。自身も花巻東でプレーし、1年春からホームランを量産し、3年間で通算140本塁打を放った実績を持つ。

高校時代の佐々木麟太郎選手

2023年のドラフト会議ではドラフト1位指名が有力視されていたものの、プロ志望届を提出するせずに米国留学を決意し、スタンフォード大に進学した。今年はNCAA（全米大学体育協会）の1部リーグでプレーし、52試合で打率.269、7本塁打、41打点という成績を残した。

メジャーリーグのルールでは、4年制大学に在籍していても、3年次を修了するか21歳以上であれば、ドラフト指名を受ける資格がある。佐々木は来年4月に21歳になるため、来年7月に行われるメジャーのドラフト対象となることから、今年10月に開催される日本のドラフト会議でも指名可能であることが確認された。

「バッティング、特に長打力は、当時の高校生の中で圧倒的な力がありましたね。木製バットを使った打撃練習を見たが、打球の速さは、プロの一軍レベルに匹敵するものでした。（高校時代は）故障で本調子ではない時期が多かった中であれだけのホームランを打てる……やはり並のバッターではありません。米国でどのくらい成長しているかは把握していないが、高く評価する球団も出てくるでしょうね」（高校時代の佐々木を担当していた東北地区担当スカウト）

単純比較はできないが、早稲田実業時代に高校通算111本塁打（※佐々木に更新される前の最多記録）を放った清宮幸太郎は、2017年のドラフト会議で7球団が1位で競合し、日本ハムに入団した。佐々木の打撃力に着目している球団があると考えるのは、当然だろう。

本人がどうしたいのか

そんな佐々木のNPB入りを後押しするような“追い風”が吹いている。それは、セ・リーグが2027年から指名打者（DH）制の導入を決定したことだ。

佐々木のポジションは基本的にファーストであり、脚力もない。このため、2023年当時は、「外国人選手とポジションが被るため、DH制がないセ・リーグ球団はどうしても指名しにくい」と囁かれていた。そのような「障害」がなくなり、セ・リーグ球団が佐々木を指名しやすい環境になったといえる。

ただし、NPB球団が佐々木のドラフト指名に踏み切るか、“懸念材料”がある。メジャーのドラフトとの兼ね合いだ。日本のドラフト会議は、「今年10月」に行われる一方で、MLBのドラフト会議は「来年7月」に開かれる。つまり、半年以上もブランクがある。

ルール上、海外在住でメジャーのドラフト対象となる選手は、MLBのドラフト会議が終わるまで、日本のドラフト会議でNPB球団に指名されても、入団を留保できる。

仮に、佐々木が大学の4年間を修了せず、プロ入りする判断をしたとしても、メジャーの球団に高評価を得られれば、そちらを選ぶ可能性が高い。NPB球団にとっては、佐々木を1位で指名しても、入団をしない可能性があり、貴重なドラフト指名の1枠を無駄にすることが想定されるのだ。

前出のスカウトは、この点について「各球団内で佐々木を指名するかどうか、かなり議論となるのではないか」と指摘する。

「大前提として、本人の意向を確認することが重要になりますね。そもそもプロに行く気があるのか。NPBなのかメジャーなのか。NPBの評価が高く、メジャーの評価が低い場合は、まずNPBの球団に入ってから、将来的にメジャーに進むという選択肢はあるのか。その点を明確にすることが先決だと思います。最も面倒なのは、プロ入りの意向はあるものの、NPBとメジャーのドラフトの結果を見て、それから判断するという回答が来た場合です。そうなると、ドラフトで指名して交渉権を獲得したとしても、入団にこぎつけられるかは来年の7月まで待つことになります。（不確定な要素が多い状況で）高い順位で指名するのかどうか、判断が非常に難しいですよね」

他のスカウトからも「本人がどうしたいのか、はっきりしてくれないことには、こちらとしても指名できない」との声も聞かれた。佐々木が目指すのは、日本球界かメジャーか。その選択が、各球団のドラフト戦略に影響を与えそうだ。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

