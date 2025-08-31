イエメンの反政府武装組織フーシの「首相」を務めていたラハウィ氏/Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）イエメンの反政府武装組織フーシは３０日、イスラエルにより今週実施された空爆で「首相」などの指導者が殺害されたことを明らかにし、報復を誓った。

フーシは２８日に行われた首都サヌアへの空爆で「首相」のラハウィ氏が死亡したほか、重傷者も出たと確認した。

フーシのマシャト最高政治評議会議長はビデオ声明で、「神と愛するイエメン国民、そして殉教者や負傷者の家族に誓う。我々は必ず復讐し、この傷を勝利へと変える」と言明した。

フーシはイランを後ろ盾とする組織。ラハウィ氏はイスラエルの対フーシ作戦で殺害された者としては最高位の人物となった。

フーシが運営するテレビで発表された声明によると、標的となった幹部は「過去１年の活動と実績を評価する目的で政府が開催した定例会合」のさなかに狙われた。

フーシの幹部が集まったこの会合は、秘密主義的な指導者の演説を視聴する目的で開催されたと報じられている。イスラエルにとっては、イランの支援を受けるフーシの幹部を一度に狙う好機となったようだ。

今回の暗殺については、イスラエルのカッツ国防相も３０日に確認した。カッツ氏は声明で、イスラエル軍がフーシ指導部に対して「前例のない決定的打撃」を与えたとしている。

フーシは２０１４年にサヌアを制圧し、国際的に承認された政府を追放して以降、イエメン北部の大部分を実効支配下に置いている。サウジの支援を受ける連合軍もフーシを放逐することはできず、フーシによる権力固めが一段と進む結果になった。