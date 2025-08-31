【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では諦めが大事な時です』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の良くないところを直していきたいモードです。けれど、あくまでもマイペースでありたいでしょう。仕事や公の場では考えやスタンスを丸々変えていかないと、周囲についていけないことがあるようです。努力は隠さずに見せるようにしていきましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手の意外な一面を見たりして、自分の思い通りにならないこともあると思うようになります。上手くいかない縁などは、それ以上深入りしないようにすると良いでしょう。シングルの方は、これから色々と始めていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の求めることがまだまだ沢山あるようです。
｜時期｜
9月5日 信じたくないことがある ／ 9月6日 キャラクターを迷う
｜ラッキーアイテム｜
傘
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞