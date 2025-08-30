モデルの古畑星夏さんが、2025年8月22日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【最新】現役モデルがダイエットのコツ教えます -6kg痩せた秘密は意外とシンプル?!」と題し、最近成功したダイエットの方法を語った。

「食べないダイエットっていうのはやっぱりよくない」

自身が専属モデルをつとめるファッション雑誌「Oggi」（小学館）9月号で、表紙を飾った古畑さん。初めてのソロ表紙ということで、撮影までに気合いを入れてダイエットに励んでいたという。週2回のピラティスと2週間に1度のジムで、体のスイッチをオン。

「運動しないと痩せません。食べないダイエットっていうのはやっぱりよくないと思うので、代謝を上げてしっかり運動して、体の形を整えるっていうのは徹底しました。本当にね、これだけでもかなり体重は落ちましたね」

そうダイエットのコツを明かした。

現在では「これぐらい運動したんだから、余計なものは食べたくないっていう思考になる」とコメント。さらに、お金をかけたくない場合は、散歩などの有酸素運動がおすすめだと解説した。

朝昼夜の食事メニューも紹介！

食事については、「運動したからといって何でもかんでも食べていいってわけじゃない」とやはりこだわりがあったそうだ。

朝はバナナ、乳酸菌ドリンク、ゆで卵などを主に食べていたという。いまハマっているものはバナナドリンクで、オーツミルクにMCTオイルやはちみつを混ぜて飲んでいるとのこと。さらに、ビタミンをとるために、キウイやトマトジュースなども欠かさなかったのだとか。

古畑さんは、朝に米などをがっつり食べると食欲が増す傾向があるそうで、ヘルシーなものを好んでいると語った。

昼は味噌汁やもずく、玄米、納豆をよく食べていたそうだ。仕事でお弁当を食べるときは、白米は半分で、揚げ物などのおかずは気にせずに食べていたという。「ゆるグルテンフリー」を心がけており、米を選ぶようにしてパスタなどは避けていたそうだ。

夜はオムレツ、鮭のホイル焼きなど手軽に作れるおかずに、玄米と味噌汁が主なメニュー。肉などは胃が重くなるため夜は避け、魚を主食としていたという。

古畑さんが特に気にしていたのは、卵を多く摂ること。体が元気になると感じるそうで、冷凍野菜を使ったオムレツやゆで卵を主に食べていたそうだ。

さらに、納豆などの発酵食品や、もずくなどの海藻類を最初に食べるなど食事の順番も気にしていたと語った。外食の場合は、主に和食や焼き鳥を提供するお店を選び、その上で朝昼のご飯や運動で調節したという。

コメント欄では、「太ってる人の−20kg動画じゃなくて痩せてる人のダイエット動画ほんとありがたい」「現役モデルさんなのに、身近な方法ばかりですごく親近感わきました」といった称賛の声が寄せられた。