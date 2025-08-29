「おもちゃを売って小遣いに」提案した父→“気持ちが追いつかない”結果に5千いいね「引けぬですな」【ママリ】

子どもに「おもちゃ売ろう」と提案した結果

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、洋平(@Hanamitihogosya)さんの投稿です。

「おもちゃを減らしたい」と思った洋平さん。子どもに「売れたお金はお小遣いにどうぞ」と提案したところ、思わぬ展開になってしまいました…それがこちらです。

がぜん子どものやる気が爆発してしまい、「じゃあコレもアレも…」と、次々に持ってきたのは過去の誕生日プレゼントやクリスマスの贈り物など。なんだか親は複雑な気持ちになりますね。まさに親の方が試される断捨離になってしまいました。思い出を手放す試練はなかなか手強いものだったみたいです…。しかしこれも一つの思い出と考えれば良いかもしれませんね。



この投稿には「言った手前、引けぬですな そのうち親の所有物もこれも売ろう！って言われるかも」「誕生日プレゼントは悲しいです」といったリプライがついていました。子どもの前向きさについつい笑みがこぼれる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）