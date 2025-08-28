銀座コージーコーナーのハロウィンギフト♡黒ねこボックス＆ギフトバッグ登場

銀座コージーコーナーから、ハロウィンを彩るキュートなギフトが登場します。今年は「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」の2種類。遊び心あふれる黒ねこのデザインや、ジャック・オ・ランタンの持ち手付きバッグなど、見た目も可愛くてワクワク♡中にはマドレーヌやクッキーを詰め合わせ、子どもから大人まで笑顔になれるスイーツギフトです。

黒ねこの表情が楽しめる「黒ねこボックス」

「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス（9個入）」は、黒ねこをモチーフにした立体的なボックス入り。

価格は690円（税込745円）で、9月1日（月）～10月31日（金）まで販売されます。フタを開けると、黒ねこがスイーツを食べたりおばけと遊んだりする4種類のデザインが隠れている仕掛け付き。

中にはお花形のフルーリマドレーヌ（バター、ショコラ）と、黒ねこやかぼちゃがプリントされたクッキーが入っており、フィルムもハロウィン仕様でランダムにセレクトされています。

パパブブレのハロウィン♡舌が染まる脳みそマシュマロなど限定スイーツ登場

プチギフトにぴったりな「ギフトバッグ」

「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ（6個入）」は、ジャック・オ・ランタンをデザインした持ち手付き。

小さなお子さまでも持ちやすく、プチギフトに最適です。価格は460円（税込496円）。

中にはフルーリマドレーヌ（バター）や黒ねこ＆かぼちゃのプリントクッキーが入っており、フィルムも黒ねこやおばけが描かれたハロウィン柄。

見ても食べても楽しいアソートで、手土産やお配り用にもぴったりです。

ハロウィン気分を盛り上げるかわいいスイーツ♡

銀座コージーコーナーの「JOYJOYハロウィン」シリーズは、デザインから個包装までハロウィンらしさ満点。

黒ねこの仕掛けボックスや持ち手付きのジャック・オ・ランタンバッグは、見た目も華やかで気分を盛り上げてくれます。ホームパーティーの演出や「トリック・オア・トリート！」のお菓子交換にも大活躍。

かわいいスイーツと一緒に、今年のハロウィンを思い切り楽しんでくださいね♪