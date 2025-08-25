【Figure-rise Standard ティファ・アディール】 2026年1月 発売予定 価格：4,180円

　BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard ティファ・アディール」の情報を公開した。発売は2026年1月を予定しており、価格は4,180円。

　本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」に登場するヒロイン「ティファ・アディール」を、同社のプラモデルシリーズ「Figure-rise Standard」で商品化するもの。

　今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品の原型を初公開しており、オプションパーツとしてガンダムXを起動させるデバイス「Gコン」や、表情を変更できる顔パーツが付属する。

【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】

(C)創通・サンライズ