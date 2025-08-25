【新作】Wonjungyo Hairから髪を潤すヘアミルク♡2タイプ登場

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨ氏が監修する「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」から、新しいアウトバスケアが誕生しました。髪内部までうるおいを届ける「ミルキーヘアエッセンス」2種と、人気シャンプーのつめかえ用が新登場。さらに、ブランドの世界観を体感できる期間限定POPUPストアも開催予定。髪を甘く慈しむ新アイテムで、毎日のバスタイムを特別なひとときに♪

とろんとやわらか♡新作ヘアミルク

ウォンジョンヨ ミルキーヘアエッセンス（スムース／モイスト）

価格：各1,540円（税込）



「ウォンジョンヨ ミルキーヘアエッセンス」は、美容液をたっぷり含んだヘアミルク。

髪内部にうるおいを補給し、ダメージを補修。ドライヤーやアイロンの熱に反応する2種のヒートケア成分（※1）配合で、毛先までつややかな髪に導きます。

容量：100mL

香り：スムース＝ホワイトブルーム／モイスト＝スパークリングペアー

※1 ビタミンC誘導体（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル）、γ-ドコサラクトン（毛髪補修成分）

髪質に合わせて選べる♡シャンプー詰替

ウォンジョンヨ ストレートシャンプー 詰替（細い髪用／普通～太い髪用）

価格：各1,430円（税込）

人気の「ウォンジョンヨ ストレートシャンプー」から、便利な詰替用が登場。「細い髪用」「普通～太い髪用」の2タイプで、髪質に合わせた成分を配合。

セラミドや高分子ケラチンによるWアプローチで、髪の内外を補修し湿気バリアを形成します。

容量：330mL

香り：サンシャインフィズ

POPUPで体感する「Love is Milky」

新商品の発売を記念し、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にてPOPUPストアを開催。テーマは「Love is Milky」。

とろんとやわらかな“ミルキーヘア”の世界観を体験できるほか、新商品も先行発売されます。

開催期間：2025年9月5日（金）～15日（月・祝）

会場：0th Hub Nihonbashi

営業時間：11:00～20:00

髪に甘いご褒美を♡毎日をもっと艶やかに

Wonjungyo Hairの新作「ミルキーヘアエッセンス」は、髪内部までうるおいを届け、熱からも守る頼れるアウトバスアイテム。

さらに、シャンプー詰替やPOPUP開催など、ますます充実するラインナップが魅力です。毎日のヘアケアをただの習慣ではなく、髪を慈しむ“甘い時間”に変えてくれるWonjungyo Hair。

あなたも自分の髪にときめく瞬間を楽しんでみてください♡