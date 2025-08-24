¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥³¥é¥Ü¡ªANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 GODZILLA EDITION
ANGEL CHAMPAGNE¤Ï70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤È¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¡ØANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 GODZILLA EDITION¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î7Æü(Æü)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008 GODZILLA EDITION
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§750ml
¸¶»º¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥é¥ó¥¹
ÉÊ¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¢¥à¥Ë¥¨¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¡§12.5¡ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§217,800±ß(ÀÇ¹þ)
ANGEL CHAMPAGNE Vintage2008¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Îßê¤á¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ü¥È¥ë¡õ¥±¡¼¥¹¡£
¥±¡¼¥¹¤¬³«¤«¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÒöÓ¬¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ÆâÂ¡¤µ¤ì¤¿¸ú²Ì²»¤È¸÷¤Î±é½Ð¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÅª¤«¤ÄË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Vintage2008¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿·Á¯¤ÊËªÌª¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËªÌª¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ¹¤¯ÀºÌ¯¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ØÆþÊýË¡
¡Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î7Æü(Æü) ¸á¸å5»þ55Ê¬
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-6807-4030
¡ÒANGEL CHAMPAGNE ¶äºÂÅ¹¡Ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î8Æü(·î) ¸á¸å5»þ55Ê¬
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ6-12
TEL¡¡ ¡§03-6264-5772
