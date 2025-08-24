ツーハッチから新デザイン登場♡《モーニングルーティンブラ》で叶える理想の谷間

下着選びは一日の気分を左右する大切なポイント。そんな女性たちに支持され続けているツーハッチから、待望の新デザインが発売されました。《モーニングルーティンブラ》シリーズに仲間入りした「ミスティフルールブラ＆ショーツ」は、繊細なレースと軽やかなチュールをあしらった上品な仕上がり。ノンワイヤーなのに理想の丸胸を実現する人気シリーズから、夏の薄着スタイルにもぴったりの新作が登場です。

ノンワイヤーで谷間くっきり♡新作の魅力

《モーニングルーティンブラ》ミスティフルールは、「ストレスほぼZEROなのにくっきり谷間」を叶える一着。

ノンワイヤー設計ながら、バストをぐっと持ち上げて美しいラインを演出します。

柔らかなチュールを使った大人フェミニンなデザインと、安定感を高めるWストラップ、さらに脇高設計とU字バックで、日常使いにもぴったり。これ一枚でボディラインに自信が持てそうです。

カラバリ＆サイズ展開で選ぶ楽しさも

商品名は《モーニングルーティンブラ》ミスティフルールブラ＆ショーツ。価格は4,480円～とお手頃ながら、デザイン性と機能性を兼ね備えています。

カラーはグレイッシュブルー、ラベンダー、シャンパンの全3色展開で、フェミニンからクールまで幅広い印象に合わせやすいのが魅力。

サイズはA70～F75と多彩に揃っているため、自分にぴったりのフィット感を見つけられます。

毎日を心地よくするインナー選びを

毎朝身につけるランジェリーは、自分を心地よく整えてくれる大切な存在。

ツーハッチの新デザイン「ミスティフルールブラ＆ショーツ」は、ノンワイヤーの優しい着け心地としっかりした補正力を兼ね備え、デザイン性も抜群です。

全3色（グレイッシュブルー・ラベンダー・シャンパン）、サイズA70～F75、価格4,480円～で展開。新しい一枚が、日常にちょっとしたときめきをプラスしてくれるはずです♪