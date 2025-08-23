日大三は3度目、14年ぶりの夏頂点ならず

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦が行われ、日大三（西東京）は沖縄尚学に1-3で惜敗。14年ぶり3度目の夏頂点とはならなかった。優勝を逃して涙を流すナイン。しかし、最後は相手アルプスも含めて挨拶を行い、「本当に素晴らしい」「負けても礼儀正しく相手を称賛」とファンも惜しみない拍手を送った。

最後まで“礼節”を貫いた。日大三は初回に幸先よく先制。しかし2回に同点とされ、6回には2死二塁で4番・宜野座恵夢捕手（3年）の左前適時打で勝ち越された。8回には再び宜野座の適時二塁打で3-1。それでも、9回は2人の走者を出して一打同点の好機を作るも、併殺で試合終了となった。

日大三ナインの目からは溢れんばかりの涙がこぼれた。整列、校歌斉唱の場面でも悔しさで顔が紅潮する選手も多かったが、そのあとだった。まずは一塁側アルプスの日大三応援団に挨拶すると、そのあとは沖縄尚学側の三塁側アルプスにも深々とお辞儀。そしてバックネット、外野席と球場に詰めかけたファン全員に挨拶を行った。

悔しい中でも貫き通した“振る舞い”に「最後の各方面へ挨拶する姿ホンマに感動」「日大三最後の最後まですごすぎる……観衆に挨拶と」「甲子園スタンドに対する挨拶はさすが」「日大三高が試合終わった後に四方向に挨拶してました」「撮影しながら涙が出ました」とファンも感動なしでは見られなかった。（Full-Count編集部）