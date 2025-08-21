【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月18日〜8月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『足を引っ張ってくる人を避けていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分が取るべき行動も進むべき道も見えているようです。それを実際に継続できるかがとても重要でしょう。仕事や公の場では不要な人との関わりを避けて自分の印象が下がらないようにしていきます。それで離れていく人の事は、縁を切って良い人だと思いましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「モテる人のイメージ」が自分の中でどんどん変わって来るようです。派手な人を見て悪いイメージを抱き、そんな人達を反面教師にしていくでしょう。シングルの方は、繊細ゆえ荒れやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに怒ることに疲れて来ています。
｜時期｜
8月25日 いつもと行動を変える ／ 8月26日 支配的
｜ラッキーアイテム｜
カフェ店内
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞