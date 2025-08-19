Photo: 宮前一喜

近頃はスコールのような突然の雨が多くて、外出時は常に雨具を持って行った方がいいようにも思えます。でも、短時間の間に不安定に降ったり止んだりを繰り返す真夏の雨だと、折り畳み傘はむしろストレスフル。手も塞がりますしね。

いかにしてストレスを軽減するかを考えた結果、すぐに思い浮かんだのが、シェルの携行でした。

ロングタームで着られそうな薄くてしなやかなナイロンシェル。

Photo: 宮前一喜

重視したのは防水性と、携帯性。なおかつ薄手で、着ていて暑くなければもっと良い。

そんな条件に当てはまり、試してみたのがTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のトレニアンジャケット（税込31,900円）です。

Photo: 宮前一喜

しっかりと水を弾く表面には、リサイクル素材のWUROS（ウーロス）が採用されています。

Photo: 宮前一喜

しなやかなナイロン素材は50デニールと薄めですが、加水分解しにくい防水膜と、裏面にはシームテープが貼られており、デイリーユースであることを考えたら耐久性と防水性は申し分なし。

Photo: 宮前一喜

フロントはダブルフラップ。これも防水性の向上に寄与しています。

Photo: 宮前一喜

フード付きのスウェットなどとレイヤリングしやすい立ち襟仕様で、本体のフードは襟に収納が可能です。

さらに、スタッフサックも付属しているため、着ないときはくるくるっと畳んでコンパクトに収納ができます。

Photo: 宮前一喜

今回試したのはフルジップタイプのものでしたが、ハーフジップ仕様のアノラックタイプもあります。

個人的な印象ですが、アノラックタイプの方がよりファッショナブルに着られそう。そして、このベージュの色味もすごく好み。迷います。

Photo: 宮前一喜

そして、このWUROSという素材。正直、完全に初見でしたが、なかなか良い感じでした。

一般的な防水透湿素材と比べても、耐用年数が長く劣化しにくいとのこと。10週間で10年使用相当のダメージを与えるというテストでも、生地とシームテープが剥がれることがなかったそうです。というわけで、高温多湿な日本の気候で使用してもロングタームで着られるのです。

そもそもがリサイクル可能な素材でもあり、二重の意味でサスティナブルであるわけですし、この見慣れないロゴにうっすらと気分も上がったりもします。

折り畳み傘代わりと言いつつも、涼しくなったら普通に着たいデザイン。長く使えるうえに、使えるシーズンも長い。そう考えると、ますますコスパも良い気がしてきました。

Source: THE NORTH FACE

Photo: 宮前一喜