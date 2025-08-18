日本人だから発明できた!? メガネに「鼻あて」がついている理由
子どもは、身の回りにあるものや、世の中で起きているさまざまな事柄に対して「何でだろう？」と疑問を抱くものです。親が子に、この世の中をより深く知るための知識や知恵を伝えることは、昔も今も変わらず大切なことですよね。
そんなときに活用できるのが教養系雑学です。学校では教わらない、子どもが思わず「パパ、ママ、すご〜い！」と言ってしまうおもしろ知識や生活の知恵をご紹介します。
■眼鏡の「鼻あて」は鼻の低い日本人が考案した
眼鏡が日本に伝えられたのは16世紀のことで、ヨーロッパの宣教師あるいは商人が持ってきたと考えられている。フランシスコ・ザビエルが、周防（現在の山口県東部）の戦国大名・大内義隆に献上したのがはじまりという説もある。
当時の眼鏡は、フレームの両側に穴を開け、ひもを通して耳にかけるというものだった。
しかしこれでは、鼻のつけ根が低い日本人は、まつげとレンズが接触してしまう。
そこで考え出されたのが、現在の眼鏡のフレームにもついている、一対の「鼻あて」だった。東京メガネの会長だった白山晰也氏は、その著書『眼鏡の社会史』の中で、「鼻あて」は日本人の発明だというベルリン大学のグリーフ教授の説を紹介している。
「鼻あて」によって、眼鏡のレンズは顔のちょうどいい位置に固定されるようになった。
たかが「鼻あて」と言うなかれ。今や世界中の眼鏡に用いられている小さな大発明なのだ。
監修＝多湖輝／『頭のいい子が育つ！ 子どもに話したい雑学』