YouTubeチャンネルにて、ミライが「【週刊AIツール&ニュースベスト20】ChatGPT各種モデル(GPT-5)の仕様変更/Gensparkにテキスト→webアプリ構築機能実装/Geminiの新機能」と題した動画を公開。AI界隈でこの一週間に発表されたトップニュースや話題の最新AIツール10選をわかりやすく解説した。



冒頭では、OpenAIの新たなAIモデル「GPT-5」の進化に注目。ミライさんは「チャットGPT内で使えるGPT-5に、質問への対応モードを4つも選べるようになった」と進化ポイントを説明。さらに、「親しみやすさを重視した“雰囲気の改善”が加えられ、これまでより温かくなった」と強調。「この仕様変更に至った詳しい背景は別動画で」と言及し、細やかな情報提供も忘れなかった。



続いて、GenSparkのAIデベロッパー機能に触れ、「テキストで指示するだけでWebアプリやウェブサイトを自動で構築できる」と画期的な機能を紹介。GoogleのAIチャットGeminiにも言及し、「ユーザーの好みを学習しパーソナライズ回答を返す新機能が搭載された」と語り、AI技術の“使えば使うほど便利になる”特性を分析した。



そのほか、Googleの画像生成AI「Imagen4」の一般公開や、Z.AIの視覚推論モデル「GLM4.5V」、Mistral AIの最新モデル「Mistral Medium 3.1」など、次々に登場する革新的AIツールを網羅的に解説。ミライさんは「各プラットフォームで無料で試せるものも多いので、気になる方はぜひ体験してみて」と視聴者に呼びかけた。



動画後半では、AI界の激震ニュースも取り上げ、パープレキシティによるGoogle Chrome事業の約5兆円買収提案や、ディープシークの新AI開発の遅れ、イーロン・マスク氏とサム・アルトマン氏の舌戦、アップルのAI新製品計画など、話題性の高いトピックスを続々紹介。「AI業界は今週も激動の1週間だった」としつつ、「AIツールに興味のある方は、ぜひ概要欄のリンクから実際に手を動かしてみてください」と結んだ。