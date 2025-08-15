子どもは授かるものなのに、「いつになったら孫の顔が見れるの？」とプレッシャーをかけてくる義母っていますよね。言い返すのも面倒になっているときに、実の母に助けられると「やっぱりお母さんは味方だ……！」と親子の絆を感じるもの。今回は、孫プレッシャーをかける義母に母が反撃した話をご紹介いたします。

年寄り扱い

「母がうちに来たときに、義母がアポなし訪問をしてきました。仕方なく招き入れて、3人で過ごしていると、義母が『お母さんからも言ってやってくださいよ』『早く孫の顔を見せてちょうだいって』と、母に言ってきたんです。義母はいつも孫プレッシャーをかけてくるので、私はあきれて聞いていたんですが、母は沈黙のまま。さらに義母は『そろそろ親孝行してもらわないと』『結婚した意味がないじゃないの』とまで言い出して……。すると黙っていた母が『私は跡取りを産ませるためにこの子を産んだんじゃありません』とキッパリ言い返してくれました。そのあと続けて『お義母さん私より年下でしょ？』『考えがものすごく年寄りくさいのね』と言ってくれて、すごくスカッとしましたね……！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ いまだにこんなプレッシャーをかけてくる人がいるのが驚きです……。お母さんの見事な反撃で、言いたいことを全部言ってくれましたね！

