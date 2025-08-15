Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¡¦¾®ÎÓ¤è¤·¤Î¤ê»á¡¢Ç¾¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ï¤á¤ë¤â¡Ä¡Ö¼«Âð¤Î½»½ê¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¯¤ó¡×¡Ö¥´¡¼¥Þ¥Ë¥º¥àÀë¸À¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¾®ÎÓ¤è¤·¤Î¤ê»á¡Ê71¡Ë¤¬15Æü¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡×¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤Çº¸È¾¿È¤Ëáã¤ì¡¢Ç¾¸¡ºº¤ÇÇ¾Æâ¤Ë·ìÀò¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ±¡¡£HCU¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¿©»ö¤Ê¤·¡¢ÅÀÅ©¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¼¼¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤â¤¦¥·¥Ó¥ó¤Ç¤ä¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢½¢¿²»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÅÀÅ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¡¢´Ç¸î»Õ2¿Í¤¬Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¸À¤¦¡×¡ÖÇ¾Æâ¤¬·ìÀò¤À¤é¤±¤À¤«¤é¡¢º£ÅÙÇËÎö¤·¤¿¤é¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ç»à¤Ì¤«¡¢Á´¿ÈËãáã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ15Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ¾¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîºÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò7¤Ä¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Âð¤Î½»½ê¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£´ÊÃ±¤Ê¿ô»ú¤Î·×»»¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¾®Á¬Æþ¤ì¤òÈë½ñ¤ËÅÏ¤·¤Æ´ªÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Èµ²±ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Þ¤À¾¯¤·¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Î°¤µ¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡ª¥â¥ä¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÇ¾¤¬¤À¤¤¤ÖÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Ã¦¹ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ÏÂ¨Åú¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£