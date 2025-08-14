¤¤å¤¦¤ê¤Ï±ö¤â¤ß¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¬Àµ²ò¡ª ¤¢¤¨¤â¤Î¤äÌÍÎÁÍý¤Ë¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤ë¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤Îºî¤êÊý¡Úºî¤êÃÖ¤¡Û
¤¤å¤¦¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¹ï¤ó¤Ç¡Ö±ö¤â¤ß¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀµ²ò¡ª
Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Æ¤¦¤¹¤¤±öÌ£¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤ÏÆü»ý¤Á¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢¤¢¤¨¤â¤Î¤äßÖ¤á¤â¤Î¡¢ÌÍÎÁÍý¤Î¶ñºà¤Ë¡Ä¤È»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤Æ¡¢Ä´Íý¤Î»þ´Ö¤¬¤°¤°¤Ã¤ÈÃ»½Ì¡£
Ë»¤·¤Ê¤¤²Æ¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ë¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
▶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ò¼êÁá¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡È°ì¹©É×¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¡ØÄ«»Å¹þ¤ß¡Ù¤À¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¤ë! ¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£¤ª¤¤¤·¤µÄ¹¤â¤Á¤Îºî¤êÃÖ¤¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×
¡ÚºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¡Û
¤¤å¤¦¤ê¡Ä6ËÜ(Ìó600g)
±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1¼å(Ìó5g)
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¤¤å¤¦¤ê¤Ï2mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¼å(Ìó5g)¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤à¡£
2.Ìó5Ê¬¤ª¤¤¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¤È¡¢Ìó500g¤Î±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¤¬´°À®¡£
¢¨±ö¤â¤ßÌîºÚ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢4Æü°ÊÆâ¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤ª¤«¤º¡¡Û¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¤È¤Ò¤Æù¤ÎÀÄ¤¸¤½ßÖ¤á¡×
²Æ¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤å¤¦¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡ª ÀÄ¤¸¤½¤â²Ã¤¨¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡£
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤È¤ê¤Ò¤Æù¡Ä150g
ÀÄ¤¸¤½¡Ä5Ëç
¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¡Ä180g
¤´¤ÞÌý¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¤·¤½¤Ï¾®¤µ¤á¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
2.¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ò¾®¤µ¤¸2¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬ 181kcal¡¢±öÊ¬1.0g¡Ë
¢£¡Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤ª¤«¤º¢¡Û¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¤Î¥Ê¥à¥ë¡×
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¤¹¤ê¤´¤Þ¤òº®¤¼¤ì¤Ð¡¢¤µ¤µ¤Ã¤ÈÉûºÚ¤¬´°À®¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¡Ä90g
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾®¤µ¤¸1/2¡¢Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¤´¤ÞÌý³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬ 63kcal¡¢±öÊ¬0.3g¡Ë
¢£¡Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤ª¤«¤º£¡Û¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¤Î¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±ÌÍ¡×
ÌôÌ£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¤å¤¦¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¥Ä¥Ê´Ì(¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±)¡Ä¾®1´Ì(Ìó90g)
¤â¤á¤óÆ¦Éå¡Ä1/2Ãú(Ìó150g)
¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¡Ä90g
¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸2
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡Ä2¶Ì
¤ß¤½¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢ÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó(600W)¤¹¤ë¡£Î®¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
2. ¥Ä¥Ê´Ì¤Ï´Ì½Á¤ÈÊ¬¤±¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë´Ì½Á¡¢¤ß¤½Âç¤µ¤¸2¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤ß¤½¤òÍÏ¤«¤¹¡£
3.Æ¦Éå¤òÁÆ¤¯¤Á¤®¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯¤¯¤º¤¹¡£¥Ä¥Ê¡¢¡Ö±ö¤â¤ß¤¤å¤¦¤ê¡×¡¢¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¾®¤µ¤¸2¡¢¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤â²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¾®¤µ¤Ê´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ£±¤ËÅº¤¨¡¢¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬ 428kcal¡¢±öÊ¬2.8g¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡áÀÆÆ£µ×Èþ»Ò