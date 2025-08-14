Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。あらたな登山ショットを公開した。

【画像】バンダナを“ほっかむり”する岩本照／岩本照の登山ショット

■髭面で山を登るプライベート感満載の岩本照

8月11日の“山の日”に山だけの写真を投稿するなど、これまでも趣味である登山の写真を多く投稿している岩本が、今回もまた自然が美しい最新ショットを投稿している。

太陽にカメラを向ける岩本を捉えたショット（2枚目）は、月も見える幻想的な1枚。水色のバンダナをほっかむりした岩本は、サングラスのレンズをオープンにして、裸眼でその景色を焼き付けたようだ（4枚目）。

他にも、山頂から景色を眺める岩本のバックショット（1枚目）をはじめ、正しい姿勢で岩の上に座り、太陽を見つめる岩本のバックショット（7枚目）、達成感が滲んだ笑顔のショット（8枚目）、カメラを手に笑顔で振り返る岩本（9枚目）など全部で10枚の写真を投稿した。

SNSには、「ひかるの山vlog見たい」「バンダナ巻いてるのかわいい」「笑顔が反則級にかわいい」「素の感じがたまらない」「くしゃくしゃの笑顔かわいい」「最高の景色！」「ひーくんすっかり山男」の声の他、「ヒゲひーたまらん」「お髭めちゃくちゃ渋く見えてかっこいい」「黒髪ヒゲだいすき」「呼吸出来ないくらいかっこい」「照お髭ある！新鮮～」など、髭が生えている岩本の姿に多数の反響が寄せられている。

■Snow Man岩本照の登山ショット