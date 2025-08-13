この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜、自身の手もみセラピーで「10年来の不眠症が治った」驚きの体験談

YouTube動画「【寝る前3分】手をもむだけで10年来の不眠症が治った方法」で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、不眠症に悩む人へ向けたセルフケア「手もみセラピー」の効果と実践法について語った。



動画冒頭で音琶氏は、「手のひらを押したその日から、ぐっすり眠れます」と熱く訴え、「実際に、手のひらを押したその日からぐっすり眠れて、危うく会社に遅刻しそうになりました」という実体験も披露。10年来の不眠症に悩む人が改善した事例をあげ、「最近眠れないなっていう方は、ぜひお試しください」と視聴者に呼びかけた。



具体的な手もみセラピーについては、3つの反射区──「間脳（自律神経の調整）」「副腎（睡眠ホルモンの分泌調整）」「S字結腸（体の緊張緩和）」──をそれぞれ7秒ずつ、1カ所につき3回から5回プッシュする方法を紹介。場所や押し方、力の加減も細かく説明し、「ここは結構痛いと思います。痛ー！っていうポイントはありますので、ぜひ痛いところをめがけて押してみてください」と、セルフチェックのコツも伝えた。



さらに、効果的にセラピーを行うためのポイントとして「水分を取ることを忘れずに、老廃物を流しましょう」とアドバイス。動画の締めくくりでは、「私の他のYouTubeの動画でも『何年ぶりによく眠れました』っていう嬉しいお声がたくさん届いています」と視聴者からの反響や感謝を述べつつ、「みんなが笑顔になる魔法の手もみセラピー。次回もお楽しみに」と明るいメッセージで動画を締めくくった。