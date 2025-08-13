Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

12Æü¸á¸å¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÉÙ¸Í¹Á²­¹ç¤Ç40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿åÆñ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì»ÔÉÙ¸Í¤ÎÉÙ¸Í¹Á¤«¤éÌó50m¤Î²­¹ç¤Ç¤¹¡£

12Æü¸á¸å3»þº¢¡¢¡ÖÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤Î½÷À­¤¬Å®¤ì¤¿¡×¤È¶áÎÙ»ÜÀß¤Î¥À¥¤¥Ðー¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬¥¹¥­¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê°Õ¼±¤ò¼º¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥­¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Î³¤¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷À­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ö¸Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£