こう穿けばいいのか！【GU】大人が真似したい♡「最旬スカートコーデ」

レディライクなスタイルを楽しみたい今シーズン。スカートを取り入れたいけれど、どう着こなせばいい？ そんな人は【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる「最旬スカートコーデ」を参考にしてみて。チュールスカートやデニムスカートを使ったコーデは、ちょうどいい甘さで、大人も今すぐ真似したくなるかも。

チュールスカートを主役に大人フェミニンスタイル

【GU】「チュールフレアスカートZ + E」\990（税込・セール価格）

一点投入で旬のフェミニンスタイルを楽しめる、ボリューム感たっぷりのチュールフレアスカート。大人には少し甘すぎる？ そんなときは、こちらのGUのスタッフさんのように、メタルボタンが上品に映えるカーディガンを合わせてみて。落ち着いた雰囲気が加味され、大人の魅力を感じられる着こなしに仕上がりそうです。

大人っぽ上品なバイカラーコーデ

【GU】「フレアマキシスカート」〈BEIGE〉\990（税込・セール価格）

トレンドカラーのベージュスカート。「#40代コーデ」を投稿する、こちらのスタッフさんのように、こっくり深みのあるブラウントップスを合わせれば、大人に似合う上品な装いに。カーディガンを肩がけすることで、シンプルなワンツーコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそう。アニマル柄のベルトでピリッとスパイスを効かせるのも、おしゃれスタッフの着こなしポイント。

涼しげで爽やかな夏っぽコーデ

【GU】「シアーニットフレアスカートZ + E」\1,490（税込・セール価格）

透け感のあるニットが、軽やかで涼しげなスカート。裾に向かって広がるプリーツ幅によって、美しいフレアシルエットを演出しています。こちらのスタッフさんは、ブルーシャツを合わせたトレンドライクなコーデを提案。清涼感たっぷりで、夏の黒コーデも爽やかに映えそうです。バッグとシューズはメタリックシルバーをチョイスし、キラッと煌めきを与えるのもおしゃれ見えのコツ。

大人に似合うキレイめカジュアルコーデ

【GU】「ライトデニムフレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

世界的に大ブームのデニムアイテム。カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代は、きちん感のあるアイテムを合わせてみて。こちらのスタッフさんのようにテーラードベストを投入すれば、大人っぽくキレイめな印象に。インナーはタンクトップを。潔く腕を出して、ヘルシーでこなれ感のあるスタイルを目指して。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i