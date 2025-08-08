¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè19ÏÃ¡¡º£¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥â¥ê¥Ò¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè19ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè19ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè19ÏÃ¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤Î¼ê»æ¡×¡ä
¥â¥ê¥Ò¥È¤¬Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¥Ë¥³¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ø ¥Ë¥³¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥â¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¤À¤è¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò5Ç¯¤¯¤é¤¤ÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤ÆËèÆü¸«¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥â¥ê¥Ò¥È¤ÏÊì¤ÎÌ¿Æü¤Î¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥³¤È¥«¥ó¥·¡¢¥±¥¤¥´¡¢¸«À²¤È²µÌÚ²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Í¥à¤Ï¡¢¥Ë¥³¤«¤éº£¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤Î¥â¥ê¥Ò¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè19ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
¡ãÂè19ÏÃ¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤Î¼ê»æ¡×¡ä
¥â¥ê¥Ò¥È¤¬Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¥Ë¥³¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ø ¥Ë¥³¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥â¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¤À¤è¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò5Ç¯¤¯¤é¤¤ÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤ÆËèÆü¸«¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥â¥ê¥Ò¥È¤ÏÊì¤ÎÌ¿Æü¤Î¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥³¤È¥«¥ó¥·¡¢¥±¥¤¥´¡¢¸«À²¤È²µÌÚ²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Í¥à¤Ï¡¢¥Ë¥³¤«¤éº£¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤Î¥â¥ê¥Ò¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè19ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS