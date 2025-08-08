どのスヌーピーデザインにする？ブルックス ブラザーズのシャツ刺しゅうカスタマイズが今年も登場
アメリカントラディショナルの代表ブランド「ブルックス ブラザーズ」が、またまたPEANUTSとコラボレーション。2025年8月8日(金)から19日(火)まで、お気に入りのシャツにスヌーピーの刺しゅうを入れられるカスタマイズサービス「Brooks Brothers × PEANUTS Make Your Own Vol.1」が全国の店舗およびオンラインストアで開催される。
【画像】4種類の刺しゅうデザインを見る
■選べる4種類のスヌーピーデザインで、特別な1枚を
対象のボタンダウンシャツを購入すれば、追加料金3300円で、選りすぐりのスヌーピーデザインから好きなものを選んで刺しゅうできる。
今回のコラボレーションでは、アメリカントラッドスタイルにぴったりな4種類の刺しゅうデザインが登場。しかも店舗によって選べるデザインが異なるので、お目当てのデザインがある人は要チェック！
表参道店限定の「両手を広げたスヌーピー」は、まるで「ハグして〜」と言っているような愛らしいポーズ。「横顔のバンザイしているスヌーピー」は、元気いっぱいのハッピーな表情が魅力的。「サングラスを着用したスヌーピー」は、ちょっとクールでおしゃれな雰囲気に。そして「正面の顔のスヌーピー」は、シンプルながらも存在感抜群のデザインだ。
■胸・裾・背中、どこに刺しゅうする？
刺しゅうできる位置は、胸、裾、背中の3カ所から選択可能。胸元にさりげなく入れれば、ジャケットを脱いだときにチラッと見えるおしゃれなアクセントに。裾に入れれば、動くたびに揺れる愛らしさが楽しめる。背中なら、後ろ姿にも遊び心をプラスできちゃう。
オフィスコーデに取り入れれば、かっちりしたスタイルの中にも親しみやすさが生まれる。週末のカジュアルスタイルなら、デニムと合わせてリラックス感のあるおしゃれを楽しめそう。特別感あるシャツは、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれること間違いなし。
■店舗ごとに異なるデザインをチェック！
気になるデザインの取り扱い店舗は以下の通り。
■表参道店
・両手を広げたスヌーピー(※表参道店限定)
・横顔のバンザイしているスヌーピー
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■路面店・百貨店内・ショッピングセンター内店舗(表参道店を除く)
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■アウトレット店
・横顔のバンザイしているスヌーピー
■オンラインストア
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■オーダー前に知っておきたいポイント
刺しゅうサービスを利用する際は、以下の点にご注意を。シャツ1点につき1か所のみの刺しゅうとなるので、どのデザインをどこに入れるか、じっくり考えてオーダーしよう。お渡しは約2カ月後を予定。秋冬のワードローブとして活躍させたい人は早めのオーダーがベターだ。
さらにうれしいお知らせが！2025年9月には「Brooks Brothers × PEANUTS Make Your Own 第2弾」の開催も予定されている。続報はブルックス ブラザーズの公式サイトやSNSで発表予定なので、ぜひフォローしてチェックしておこう。
ブルックス ブラザーズのタイムレスな定番アイテムに、世代を超えて愛されるスヌーピーの刺しゅう--。大人の装いに"ひとさじの遊び心"を加えてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】4種類の刺しゅうデザインを見る
対象のボタンダウンシャツを購入すれば、追加料金3300円で、選りすぐりのスヌーピーデザインから好きなものを選んで刺しゅうできる。
今回のコラボレーションでは、アメリカントラッドスタイルにぴったりな4種類の刺しゅうデザインが登場。しかも店舗によって選べるデザインが異なるので、お目当てのデザインがある人は要チェック！
表参道店限定の「両手を広げたスヌーピー」は、まるで「ハグして〜」と言っているような愛らしいポーズ。「横顔のバンザイしているスヌーピー」は、元気いっぱいのハッピーな表情が魅力的。「サングラスを着用したスヌーピー」は、ちょっとクールでおしゃれな雰囲気に。そして「正面の顔のスヌーピー」は、シンプルながらも存在感抜群のデザインだ。
■胸・裾・背中、どこに刺しゅうする？
刺しゅうできる位置は、胸、裾、背中の3カ所から選択可能。胸元にさりげなく入れれば、ジャケットを脱いだときにチラッと見えるおしゃれなアクセントに。裾に入れれば、動くたびに揺れる愛らしさが楽しめる。背中なら、後ろ姿にも遊び心をプラスできちゃう。
オフィスコーデに取り入れれば、かっちりしたスタイルの中にも親しみやすさが生まれる。週末のカジュアルスタイルなら、デニムと合わせてリラックス感のあるおしゃれを楽しめそう。特別感あるシャツは、大切な人へのプレゼントとしても喜ばれること間違いなし。
■店舗ごとに異なるデザインをチェック！
気になるデザインの取り扱い店舗は以下の通り。
■表参道店
・両手を広げたスヌーピー(※表参道店限定)
・横顔のバンザイしているスヌーピー
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■路面店・百貨店内・ショッピングセンター内店舗(表参道店を除く)
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■アウトレット店
・横顔のバンザイしているスヌーピー
■オンラインストア
・サングラスを着用したスヌーピー
・正面の顔のスヌーピー
■オーダー前に知っておきたいポイント
刺しゅうサービスを利用する際は、以下の点にご注意を。シャツ1点につき1か所のみの刺しゅうとなるので、どのデザインをどこに入れるか、じっくり考えてオーダーしよう。お渡しは約2カ月後を予定。秋冬のワードローブとして活躍させたい人は早めのオーダーがベターだ。
さらにうれしいお知らせが！2025年9月には「Brooks Brothers × PEANUTS Make Your Own 第2弾」の開催も予定されている。続報はブルックス ブラザーズの公式サイトやSNSで発表予定なので、ぜひフォローしてチェックしておこう。
ブルックス ブラザーズのタイムレスな定番アイテムに、世代を超えて愛されるスヌーピーの刺しゅう--。大人の装いに"ひとさじの遊び心"を加えてみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC