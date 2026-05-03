話題の「とうふ麺」がすごい。ヘルシーなのにちゃんと満たされる新感覚麺

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

暖かくなってくると、食事も少し軽やかにしたくなるこの季節。さっぱりしたものを選びたい気分の日も増える一方で、でもちゃんと満足感もほしい！ なんて思うこと、ありませんか？

そんな今の気分にぴったりだなと感じたのが、アサヒコから3月18日に発売された「とうふ麺」シリーズ。

今回は「とうふ麺かつおだしつゆ」と「とうふ麺レモン入り冷やし中華」を実際に試してみました！

■“ヘルシーなのにちゃんと満たされる”新感覚麺

「とうふ麺」は、その名の通り豆腐から作られた麺。

1食あたりたんぱく質16gが摂れるうえ、グルテンフリーというのもうれしいポイント◎

健康を意識しながら、無理なく取り入れられるのが魅力です。

さらに、水を切るだけでそのまま食べられる手軽さ！

忙しい日でもさっと用意できるのがありがたいところです。

実際に食べてみて感じたのは、これまでの麺とは違う食感！ “ワシワシ食感”がクセになります……！ いわゆるツルッとした喉越しというより、木綿豆腐のような少しザラっとした質感で、しっかり噛みごたえがあります。

この“ワシワシ感”が想像以上に心地良くて、つゆがよく絡むから、一口ごとの満足感がしっかりあるのが印象的でした！

ぜひ一度試して欲しい食感です。 軽やかなのに、ちゃんと「食べた」と思える安心感。これがとうふ麺のいちばんの魅力かもしれません！

2種類の中でも特に印象に残ったのが「とうふ麺かつおだしつゆ」。

鰹の旨みがしっかり効いたつゆと、とうふ麺の相性が良く、シンプルながらも満足感のある味わいに仕上がっています。

やさしくてほっとする味なので、忙しい日のごはんや、少し疲れた日の食事にもぴったり。

一方で「レモン入り冷やし中華」は、爽やかな酸味でさっぱり食べられるので、これからの季節に活躍しそうです。

■無理なく取り入れられる軽やかな食事の新習慣

いかがでしたか？

しっかり食べ応えがあるのに、重たくなりすぎない――このバランスがとてもよくて、ダイエット中はもちろん、夜遅めの食事や暑くて食欲が落ち気味な日でも無理なく取り入れられそうだなと感じました。

最初は少し新鮮に感じた「とうふ麺」ですが、実際に食べてみると、その軽やかさと満足感のバランスに納得。

いつもの麺とは違うからこそ、食事の選択肢として取り入れたくなる存在でした！

気になる方は、ぜひ一度試してみてくださいね！

■商品概要

商品名：

・とうふ麺かつおだしつゆ

・とうふ麺レモン入り冷やし中華

発売日：2026年3月18日（水）

価格：税込300円

内容量：麺100g＋ソース

販売地域：全国

（寺田紗恵）