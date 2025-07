明日発売のクラウンスポーツ！見た目重視で手ごろな新グレードと70周年特別仕様車を設定

トヨタは2025年7月10日、クラウンスポーツを一部改良し、新たにGグレード(2.5Lハイブリッド車)を追加。同時にクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「THE 70th」も設定し、7月30日より発売する。便利機能や選べる内装色で商品力を高める従来モデルでは、フロントドアとバックドアがスマートエントリーに対応していたが、今回の改良で後席ドアを含むすべてのドアをスマートエントリー化。また、ブラック&センシュアルレッドのみの設定だったRSグレード(PHEV)の内装色にブラックを追加した。さらに、RSに225/45R21マットブラック塗装アルミホイールをメーカーオプション設定とした。■カッコよさはそのままに装備を厳選したGグレードを設定Gグレードは、Zグレードと同様の外装としながら求めやすい価格を設定。緊急時操舵支援やアダプティブハイビームシステムなどのトヨタセーフティセンスの一部やパワーバックドア、助手席パワーシート、10スピーカーといった快適装備をなくし、Zより70万円も安い520万円という価格を実現した。■スポーティさを演出する特別なクラウン スポーツ「THE 70th」クラウンクロスオーバー、クラウンセダンに次ぐクラウン誕生70周年記念の第三弾としてRS、Zに「THE 70th」を設定。内装色にブラックラスターを設定し、シフトノブ、インパネ、クラウン専用キー、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケースに「THE 70th」ロゴをあしらった。加えてディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイール、スポーツシート(本革/レッドステッチ付き)、アルミペダルといったアイテムを採用し、スポーティにまとめた。ボディカラーは「日本の風景との調和」を表現した専用カラーのプレシャスメタル×プレシャスホワイトパール、プレシャスメタル×ブラックを用意。「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカールもメーカーオプションで設定。また、RSのみに標準装備のマットブラック塗装の21インチアルミホイールをZ THE 70thにも設定した。■キントファクトリーにてTHE 70thのアイテムの取り扱いを開始特別仕様車「THE 70th」の装備を標準車にも取り付けられるアップグレードサービスを8月初旬より開始する予定だ。内容は「THE 70th」ロゴをあしらった3つのアイテム、プロジェクションカーテシイルミ、プレミアムシフトノブ、サイドデカール、そして内装色をブラックラスターはもちろん、新車時とは異なる色に変更可能というもの。施工は「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」を取り扱うトヨタ販売店にて行う。[バリエーションと価格]*は特別仕様車〈4WD・2.5Lプラグインハイブリッド・6速CVT〉スポーツ RS…765万円スポーツ RS THE 70th*…770万円〈4WD・2.5Lハイブリッド・CVT〉スポーツ Z…590万円スポーツ Z THE 70th*…597万円スポーツ G…520万円〈文=ドライバーWeb編集部〉