IM MEN¤¬Äóµ¯¤¹¤ëÉþ¾þ¤ÎÌ¤Íè¡£´ë²èÅ¸¡ÖFLY WITH IM MEN¡×¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ

三宅デザイン事務所が手がけるメンズブランド「IM MEN(アイム メン)」が、東京・21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3および大阪・ISSEY MIYAKE SEMBA|CREATION SPACEにて、企画展「FLY WITH IM MEN」を開催しています。本展では、2025/26年秋冬パリ・ファッション・ウィークで、ブランドとしては初めて発表したコレクションの世界観を体感することができます。

「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」© ISSEY MIYAKE INC. /Photo: Masaya Yoshimura (Copist)IM MENは、2021年にスタートしたブランドで、三宅一生の根幹的思想である「一枚の布」を男性の身体という新たな視点から再構築し、衣服の構造や素材開発を通してその可能性を探求しています。ブランド名の由来となった「アイム・プロダクト」は、かつて三宅デザイン事務所が1970年代後半から90年代にかけて展開していたブランドで、人間の創造性と感性を土台としたプロダクトデザインを実践してきました。IM MENは、その精神を現代に引き継ぎ、デザインとエンジニアリングの融合、チームでの創造的対話を通じて新たな服づくりに挑んでいます。「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」© ISSEY MIYAKE INC. /Photo: Masaya Yoshimura (Copist)パリ・ファッション・ウィークでのデビュー直後に開催された同名の展覧会を、日本で再構成するかたちで実現した今回の「FLY WITH IM MEN」は、ブランドの核となる「一枚の布」という思想を軸に、衣服の構造や布地のディテールを立体的に伝えるインスタレーションを展開しています。「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」©FASHION HEADLINE展示では、伝統的な織りや染色と、先端技術を掛け合わせて開発された独自の布地を紹介。身体に対してどう布が構造化されていくかを、平面と立体の狭間で可視化する表現となっています。デザインとエンジニアリングの知見を併せ持つIM MENのチームが、議論と試作を重ねながら構築してきたプロセスが、会場全体を通して体感できる内容となっています。「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」©FASHION HEADLINE今回の展覧会は、ファッションのみならず、建築、プロダクト、アートなど幅広い分野における創造性を横断し、服飾がどのように未来の社会と関係性を結び直していけるのかを探る試みでもあります。服というメディアが、ただ装うだけでなく、思考を促す装置であり得ることを示唆する、意欲的な試みといえるでしょう。「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」©FASHION HEADLINEIM MENは今月から、パリで発表されたコレクションを世界各地の店舗で展開開始しています。本展で紹介されるプロダクトはその一部であり、「一枚の布」が持つ静かな強さと可能性を、あらためて見つめ直す機会となります。「21_21 DESIGN SIGHT 展示風景」©FASHION HEADLINE衣服とは何か。布とはどうあるべきか。そして、身体とどのような関係を結ぶのか──IM MENが提示するのは、素材や構造だけにとどまらず、服づくりの思想そのものを問うメッセージです。「21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3 入口」©FASHION HEADLINE【展示概要】特別展示「FLY WITH IM MEN」主催:株式会社イッセイミヤケ■21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3場所:東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン会期:2025年7月10日(木)-8月3日(日) ※火曜休館開館時間:10:00-19:00入場料:無料※会期中の毎週末、デザインチームによるギャラリーツアーを開催。*日本語のみ7月 12日,13日,19日,20日,26日,27日、8月 2日,3日(いずれも15時より開催、予約不要)■ISSEY MIYAKE SEMBA|CREATION SPACE場所:大阪府大阪市中央区南船場4-11-28会期:2025年7月1日(火)-8月26日(火)開館時間:10:00-20:00入場料:無料お問い合わせ:ISSEY MIYAKE INC. (イッセイミヤケ)Tel. 03-5454-1705isseymiyake.com