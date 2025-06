限定メニューは「豆腐チゲ御膳」。恵比寿の人気店「豆富食堂」が2号店をオープン（東京・目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は豆腐工房を併設する恵比寿の人気店「豆富食堂」が作った定食スタイルをメインにした2号店。一日中いつでも、体に優しい“豆腐が主食”の定食が楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

豆富食堂 目黒店(東京・目黒)

職人が毎日豆から手作りする豆腐を使った料理が魅力の「豆富食堂」。その人気店が待望の2号店を目黒にオープンしました。

店舗外観 写真:お店から

「豆富食堂」は、毎日の食卓に欠かせない豆腐のポテンシャルや魅力を、店主がもっと紹介したいと、2021年恵比寿にオープン。店内には豆腐の製造工房があり、できたての豆腐や大豆製品を主役にして、朝や昼は定食屋、晩は酒場として多彩な料理を提供しています。店先では豆腐や揚げ、豆腐パンナコッタといったスイーツの購入も可能。ユニークな試みが注目を集め、ランチ時には行列ができるほど賑わっています。

豆腐は原材料の豆からこだわっている 写真:お店から

そんな「豆富食堂」が満を持してオープンした2号店が目黒店です。体に優しく、栄養満点な定食を楽しむことができます。

座席はカウンター8席、2名掛けテーブル2卓、4名掛けテーブル1卓 写真:お店から

場所はJR目黒駅から恵比寿方面に向かって8分ほど歩いた場所。恵比寿ガーデンプレイスにもほど近いエリアです。住宅とオフィスが混在している街にこぢんまりと佇む店は木の扉が目印。“街の食堂”を目指したという店内は、メインに木のカウンターがどっしりと構え、ゆっくりと料理を堪能できそうです。

「豆腐御膳」1,540円 写真:お店から

目黒店でも恵比寿店同様に看板メニューの「豆腐御膳」がいただけます。「豆腐御膳」は豆腐や野菜など9種類の具材が入った豆腐汁や厚揚げ、豆腐のぬか漬け、おぼろ豆腐などの豆腐づくしの御膳。中でも甘辛の醤油味の煮汁が染みこんだ木綿豆腐をご飯にのせた「豆腐めし」は、ご飯が進んで止まらないおいしさと評判です。

「豆腐チゲ御膳」1,870円 写真:お店から

目黒店では、同店限定メニューとして「豆腐チゲ御膳」「豆腐麹に漬けた焼き鯖御膳」が用意されています。旨辛な味わいがクセになる豆腐チゲと、自家製の豆腐麹に漬け込んだ、ふっくらと軟らかいサバは、どちらにしようか迷うこと必至です。

「豆腐麹に漬けた焼き鯖御膳」1,540円 写真:お店から

定食以外に豆腐を使った一品料理も10種類以上ラインアップ。豆腐を作る過程で生まれる“おから”を活用したクラフトビール「おからビール」も目黒店で初お目見えします。豆腐を使ったおつまみで「おからビール」を楽しんでもいいですね。

体に優しい食事でありながら、食べた満足感も味わえる「豆富食堂」の定食は、健康志向の現代のライフスタイルにぴったり。恵比寿店同様に豆腐や豆腐パン、豆乳スイーツのテイクアウトも可能。日常生活に取り入れたい食堂として長く愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

名物「豆腐めし」 出典:ゆっきょしさん

『◆豆腐御膳 1,540円

豆腐と言う地味目の食材ですので、品数勝負と判断して、上記商品を選択させて頂きました。オーダーから10分程で、着盆でありまする〜♬

◇豆腐めし

おでん屋さんの〆で良く見かける、所謂「とうめし」に天かすのトッピング!

色からもお分かり頂ける様に、し〜っかり目の味付けでしたので、ご飯(普通盛り)が足りなくて大盛りにした方が良かったかも?』(ゆっきょしさん)

「豆腐麹に漬けた鶏の唐揚げ御膳」1,540円 出典:特盛ヒロシさん

『豆腐麹に漬けた鶏の唐揚げ御膳(1540円税込)を注文

豆腐めしウマ!豆腐が柔らかくて、本当に美味しい!醤油効いた … ちょっと花椒効いた美味しい豆腐!ご飯もススム!おぼろ豆腐もウマ!汁効いたツルっとした喉越しもタマラナイ豆腐!大豆の風味がたまらん!汁物もめちゃくちゃ旨かった!豚肉も甘いさつまいも?これまた柔らかい豆腐が …. めちゃくちゃ美味しかった!唐揚げは、ちょっと硬めなあっさりとしたジューシーな感じ!オカラも醤油豆も美味しかったです。ご飯もおいしく、量もかなりあり、お腹いっぱいになりました!』(特盛ヒロシさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆豆富食堂 目黒店住所 : 東京都目黒区三田2-10-30 荒井ビル 1FTEL : 03-6712-2144

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!https://www.instagram.com/tabelog/

文:小田中雅子

The post 限定メニューは「豆腐チゲ御膳」。恵比寿の人気店「豆富食堂」が2号店をオープン(東京・目黒) first appeared on 食べログマガジン.