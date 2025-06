松本零士の没後初となる大型展覧会が東京シティビューで開催。初期作品を含む300点以上の原画や資料を公開

『銀河鉄道999』『宇宙海賊キャプテンハーロック』に代表される、数々の名作を生み出した松本零士の没後初となる大型展覧会『「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路』が東京・六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで2025年6月20日から9月7日まで開催します。©松本零士/零時社 Photo by FASHION HEADLINE本展では、初期作品を含む300点以上の原画や初公開となる資料、貴重な思い出の品々を展示。漫画とアニメという二つのフィールドで独自の世界観を表現し続けた松本零士のアーティストとしての技術と力、70年を超える創作活動が未来に託したメッセージを読み解きます。

本展は、松本零士の創作の旅路をたどる3つのゾーンで構成。エントランスでは、『銀河鉄道999』に登場する駅のプラットホームと銀河超特急999号のモニュメントが来場者を迎えます。星野鉄郎とメーテルが夢を胸に旅立ったように、ここから松本零士の歩んだ「創作の旅路」が始まります。©松本零士/零時社・東映アニメーション Photo by FASHION HEADLINEZONE1 歩みを刻む_零士メーター松本零士の創作の旅路は、北九州・小倉で漫画家を志した14歳の頃の作品『虫の世界探険記』(1952年)から始まります。漫画家としての第一歩を踏み出した初期の少女漫画や、極貧生活の経験から「個性」の大切さを描いた『男おいどん』(1971年)の原画などを、松本零士が好んで作品に描いた計器「零士メーター」の時の刻みになぞらえて展示しています。©松本零士/零時社 Photo by FASHION HEADLINEZONE2 唯一無二の 創作宇宙松本零士の作品は、生きることの尊さ、命の大切さというテーマを一貫して持っています。代表作である『銀河鉄道999』には、生と死、愛や孤独などといった深い哲学が凝縮されており、唯一無二の“創作宇宙”として届けられました。本展では『銀河鉄道999』第1話の貴重な原画をはじめ、「宇宙」「女性」「メカ」といった松本零士の作品を特徴付ける要素が、緻密な描画技術と巧みなストーリー構成によって、どのように形作られていったのかを探ります。©松本零士/零時社 Photo by FASHION HEADLINEZONE3 Artist Leiji Matsumoto本エリアでは、『男おいどん』『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』など、松本零士の代表作を彩る貴重なカラー原画を展示。松本零士は、漫画家としてだけでなく、その独創的、芸術的な表現力で知られ、繊細な筆致と鮮やかな色彩で描かれた作品の数々は、観る者を物語の世界へと誘います。©松本零士/零時社 Photo by FASHION HEADLINE【開催概要】「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路(英語表記) 「The Galaxy Express 999」50th Anniversary Project Leiji Matsumoto Exhibition -Journey of Creation会期:2025年6月20日(金)〜9月7日(日)会場:東京シティビュー(東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階)開館時間:10:00〜21:00(最終入館20:00)入館料:一般2,400円、高校・大学生1,700円、4歳〜中学生1,100円、65歳以上2,100円主催:東京シティビュー特別協力:零時社協力:三映印刷企画制作:東映、東映アニメーション監修:表 智之(北九州市漫画ミュージアム)後援:J-WAVE、TOKYO MX、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ公式サイト:https://leiji-m-exh.jp公式SNS(X):@leiji_m_ex(https://x.com/leiji_m_ex)問い合わせ:東京シティビュー03-6406-6652(受付時間 10:00〜20:00)