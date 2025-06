三菱自動車、トライトンで国内ラリーに参戦する2チームを技術支援

三菱自動車は2025年6月12日、北海道の山間部を舞台としてピックアップトラックやSUVなど幅広いクラスの車両で競われる「XCRスプリントカップ北海道」に、1トンピックアップトラック「トライトン」で出場する「圭rallyproject」および「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」の2チームに対して参戦サポートと技術支援を行うと発表した。2025年のXCRスプリントカップ北海道は全6戦が行われる。この内、モータージャーナリストの竹岡 圭氏が率い自らドライバーとなる「圭rallyproject」、俳優の哀川 翔氏が監督を務め、プロドリフトドライバーの川畑真人氏がハンドルを握る「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」は、日本自動車連盟(JAF)が主催する全日本ラリー選手権との併催となる第3戦(7月4~6日、ニセコ町)と第4戦(9月5~7日、帯広~陸別)に参戦。いずれも山間部の林道や砂利道などの未舗装路で競われるハイスピードのラリーで、マシンの操縦性や走破性、耐久信頼性が勝敗を左右する。三菱自動車はアセアン最大規模のクロスカントリーラリー「アジアクロスカントリーラリー(AXCR)」に2022年から参戦しており、トライトンの将来の商品力向上のための技術検証を実施してきた。そこで得られたノウハウを活用し、今回参戦する2チームのマシンではエンジンレスポンスの向上や、オートマチックトランスミッションのシフトパターン最適化などの技術支援を行い、上位入賞をサポートする。XCRスプリントカップ北海道公式ウェブサイト:http://www.xcr-h.com/■圭rallyproject 竹岡 圭代表のコメント「いくつになってもチャレンジはできる!」「モータースポーツを日本の文化にしたい」この2つのスローガンを掲げて、2016年秋に「圭rallyproject」を立ち上げ、2017年から全日本ラリー選手権に参戦してきました。そして昨年2024年に「いつかは三菱車でラリーを!」という夢が実現し、三菱自動車様やTOYO TIRE様をはじめ、多くの方々にご協力をいただいたお陰で、XC2クラスでARKラリー・カムイは3位、RALLY HOKKAIDOでは4位に入賞することができました。今年は、モモトン(「トライトン」圭rallyproject仕様車)の戦闘力がアップされましたので、これまでの参戦経験をフル活用し、さらに上位を目指して活動してまいります。温かい応援をよろしくお願い申し上げます。圭rallyproject公式ウェブサイト:https://kei-rally.com/■FLEX SHOW AIKAWA Racing 哀川 翔総監督のコメント昨年から三菱「トライトン」をXCRスプリントカップ北海道に投入しましたが新型車ということで改造パーツに限りがあり、思うようなラリーカーには仕上がりませんでした。しかし今年は多くの方々のサポートがあり大幅に車両が改良されスムーズで走りやすいマシンに仕上がったことを確認しました。テストで川畑選手が操るマシンに同乗しましたが、川畑選手のうまさも相まって特にコーナー進入の滑らかさや、エンジンパワーやトルク感を感じることができました。この三菱「トライトン」のラリーカーとしての出来ならば自分も運転してみたくなるほどです。今からXCRスプリントカップ北海道の参戦、特にRALLY HOKKAIDOは昨年のリベンジを果たすのが楽しみです。川畑くんの実力なら完走さえすればTOPを取れると思っていますので期待してください!! よろしく!FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES公式ウェブサイト:http://www.magicaltv.net/flex_racing/〈文=ドライバーWeb編集部〉