【拡張パック「異次元クライシス」】 5月29日 実装

本日5月29日、「Pokémon Trading Card Game Pocket(以下:ポケポケ)」の最新パック「異次元クライシス」がリリースされた。

今回のパックでは前弾に引き続きアローラ地方にフォーカスしたカードが登場し、ポケモンでも特殊な存在として扱われる「UB(ウルトラビースト)」を中心とした個性の強いポケモンが多数参戦している。

中でも「ウルトラビースト」は数多くのサポートカードが同時に実装された事で非常に高いポテンシャルを秘めており、数多の新デッキを構築可能なので対戦環境にも大きな変化が期待できる。

今回はそんな新弾の中から特に猛威を振るいそうな注目カードをピックアップして紹介していこう。

新たなアーキタイプ「ウルトラビースト」デッキ

【【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「異次元クライシス」】

手始めに今弾の顔と言っても過言ではない「ウルトラビースト」について触れていこう。

ルザミーネ

ポケモンでも異質な存在として印象深い「ウルトラビースト」だが、「ポケポケ」では右上に「ウルトラビースト」と記されているのが該当のカードとなり、この記述のあるカードはカードタイプ「ウルトラビースト」を指定する特定カードのサポートを受けられる形となる。

中でも代表的なカードがサポートの「ルザミーネ」で、自分の「ウルトラビースト」1匹にトラッシュのエネルギーをランダムに2つつける事が可能だ。

エネルギーの加速手段が貴重な「ポケポケ」において一気に2つも確定でブーストできる効果が弱いわけがなく、各「ウルトラビースト」達が持つタイプ別のサポート等も併用する事で非常にスムーズな育成が行なえるだろう。

「相手がポイントをとっている時にしか使えない」条件と「トラッシュにエネルギーを落としておく」といった準備が必要になるため序盤からガンガン使用できるカードでは無いが、パッと出したポケモンがいきなり大技を繰り出せる一発逆転が可能なパワーカードなので「ウルトラビースト」を使用する際には必需品になる1枚だろう。

ビーストナイト / ビーストウォール

【ルザミーネ】

「ウルトラビースト」専用のトレーナーズとして、攻撃で活躍するカードとなっている「ビーストナイト」と守備で活躍する「ビーストウォール」の2種類も同時に登場している。

「ビーストウォール」は「相手がポイントをとっていない時」にしか使えなく、「ビーストナイト」は「自分が獲得したポイントの数×10ダメージ追加」といった感じで「ルザミーネ」同様ポイントを参照する効果となっている。

有効利用するために特定の条件が必要な分、類似性能を持ったトレーナーズよりも強力な効果となっているため「ウルトラビースト」のサポートカードは共通して“条件は厳しが性能が高い”といった少し上級者向けのカードとしてデザインされている印象だ。

双方の獲得したポイントによって使えるカードが変化するため、自分が使う時だけでなく相手に使われる際にも今までにない立ち回りを楽しむ事ができるだろう。

【ビーストナイト】

獲得したポイントの数だけダメージを+10できる「ウルトラビースト」専用のポケモンのどうぐ。増加量が状況によって変わるため今まで以上に先読みが難しいカードだ……!

【ビーストウォール】

次のターン「ウルトラビースト」へのダメージを-20できる防御性能の高いグッズカード。相手がポイントを取っていない時限定にはなるが、このカードが使えなくなるということは「ルザミーネ」が使えるようになるため、どちらかのサポートとは向き合わなければいけないデザインとなっている

これら3種類のカードを活用できるのが「ウルトラビースト」の特徴となるのだが、続いてはその「ウルトラビースト」の中でも注目のポケモンを紹介していこう。

マッシブーンex

1匹目がパックの表紙を飾っている「マッシブーンex」だ。草タイプの「ウルトラビースト」でHP140のたねポケモンと高水準のスペックに、無色エネルギー2つで30ダメージのパンチと、草エネルギー込みの3つで発動できる「ビッグビート」の2つのワザを持つカードとなっている。

【マッシブーンex】

序盤の殴り合いと終盤の大ワザのぶつけ合いの両方が可能なカードでありつつ、順当にバトル場で育成しながら2つのワザを打てば150ラインに届く丁度良いダメージを見込めるのがグッドだ。

また「ビーストウォール」で実質HPを160ラインにできたり、「ルザミーネ」と合わせれば育成してない状態でも一気に「ビッグビート」を狙えるなど、各種「ウルトラビースト」サポートと各種要素が綺麗に噛み合っている点も素晴らしい。

「ウルトラビースト」を代表するアーキタイプとして、非常に分かりやすく強いカードだと言えるだろう。

そんな「マッシブーンex」の相方として最適な「ウルトラビースト」が「テッカグヤ」だ。

テッカグヤ

「テッカグヤ」は無色タイプのHP120のポケモンで、重要となるのがこのカードの持つ特性「ウルトラスラスター」だ。自分の番に1回使え、バトル場の「ウルトラビースト」とベンチの「ウルトラビースト」を無償で入れ替える事ができる破格の特性となっている。

【テッカグヤ】

これにより「ウルトラビースト」デッキ全般の弱点である逃げエネルギーの重さをケアできる。また、「マッシブーンex」のワザ「ビッグビート」は、デメリットとして連続で「ビッグビートを使用できない効果があるのだが、「テッカグヤ」の特性でポケモンを入れ替える事で、デメリットを緩和できる。

さらに、「テッカグヤ」がいれば逃げエネルギーを減らす「スピーダー」や「リーフ」等に頼らなくてもいいため、デッキの自由スロットを増やす事もできる。特性による入れ替えなので通常の「にげる」とも併用できるなど細かい強味も沢山あるカードなので「ウルトラビースト」デッキにおいては必要不可欠な1枚となりそうだ。

にげるためのエネルギーを少なくするカード。定番のサポートだが、「テッカグヤ」の特性のおかげで入れなくても運用しやすくなる

ウツロイド

その他、既存のデッキタイプを強化する「ウルトラビースト」として注目したいのが「ウツロイド」だ。

「ウツロイド」は悪タイプのHP70のたねポケモン。ワザやステータスは心許ないが特性「ポイズンアップ」が非常に凶悪な性能となっている。自身が場に存在する限り相手が受ける毒ダメージが+10されるため、「パルデア ドオーex」や「ペンドラー」等といった既存のどく状態を駆使するデッキを大幅に強化してくれるのだ。

【ウツロイド】

ウツロイドは「どく状態」を使ったデッキのサポート役として期待できる

単純に「どく状態」のダメージ量が2倍になるため、キルラインが早くなる。加えて自身がベンチにいても発動する特性であるため、従来のデッキの動きを大きく阻害しないのも偉いポイントだろう。

「ウツロイド」は、ワザのダメージが少ないながらも自身のワザで相手をどく状態にもできるので、単体でも最低限の仕事をこなせる点も評価できる、今弾に入っている別のウルトラビースト「アーゴヨン」等とも“どく軸ウルトラビースト”として共存できたりと汎用性が高いため、採用される場所は多そうだ。

【アーゴヨン】

悪エネルギー1つとコスパよく「どく状態」にできる新カード

他にも「ウルトラビースト」には草エネルギー1つで40ダメージを狙える速攻アタッカー「カミツルギ」や、単体で1つのアーキタイプとして活躍できそうな「アクジキングex」等の個性豊かな強力カードが数多く存在している。

各ポケモン毎のタイプや戦術に合わせて既存カードのサポートも組み合わせると多くのデッキが構築可能なので、ぜひ色んな「ウルトラビースト」を試してみてほしい。

「カミツルギ」

「アクジキングex」

新エース&サポートで雷タイプが大幅強化

カプコケコex

次に紹介したいのが雷タイプの新エース「カプコケコex」だ。「ウルトラビースト」に対峙する島の守り神としての力を存分に発揮してくれる。

【カプコケコex】

雷タイプのHP130/逃げエネルギーが1つのポケモンexで、注目すべきはワザ「プラズマハリケーン」による速攻だろう。雷エネルギー1つで使用できるこのワザは20ダメージを与えつつ自身に雷エネルギーを追加できるため、次のターンにはもう1つのワザ「マッハボルト」で90ダメージを狙えるのだ。

育成完了後は他のポケモンに育成リソースを回しながらコンスタントに90ダメージを狙う事ができるため、逃げエネルギーの軽さと合わせて非常にフットワークの軽いポケモンと言える。

状況は選ぶが、同じく速攻性能が高い今弾で登場した「ゼラオラ」等と組み合わせて速攻型の雷タイプのデッキを組むのも面白いかもしれない。

【ゼラオラ】

最初の自分の番の終わりに雷エネルギーをつけてくれる新カード。ワザ「かみなりのツメ」は雷エネルギー2つで使えるので、特性が発動すれば手貼りするエネルギーは1つで済む

エレキコード

雷タイプ全般のサポートとして新たに登場したのがポケモンのどうぐ「エレキコード」だ。

「エレキコード」の効果は、このカードをつけた雷タイプのポケモンがワザのダメージを受けて気絶した際に、そのポケモンが持っていた雷エネルギー2つをベンチのポケモンへパスできるというモノ。

【エレキコード】

前述した「カプコケコex」と組み合わせればエネ加速して速効攻撃を仕掛けながら、加えて後続にエネルギーを残せる非常に強力なムーヴが可能となっている。

「カプコケコex」と共に既存の「ピカチュウex」等のデッキに新しく投入するも良し、自前でエネルギーを大量に貯める「レアコイル」等にこのカードを着けて良しと使い方は無限大なので、雷タイプの戦い方を大きく進化させた1枚だろう。

デメリットはあるが、雷エネルギー3つで150ダメージを与えられるピカチュウex。「エレキコード」でピカチュウexにエネルギーを渡し、トドメの一撃として使用できる

自身の特性で雷エネルギーをつけられるレアコイル。「エレキコード」を使う先としてもってこいだ

汎用性の高い汎用パーツ

最後に今弾で登場した既存デッキに投入が見込める汎用性の高いカードを紹介しよう。

マシェード

1枚目は超タイプの1進化ポケモン「マシェード」で、注目すべきは特性「はっこう」だ。自分の番に1回山札からランダムにポケモンをサーチできる能力となっており、デッキの安定感を向上させてくれるので“特定のポケモンを絶対に必要とするデッキ”には採用が健闘できるだろう。

【マシェード】

前弾にて「ふしぎなアメ」も登場した事で、2進化ポケモンをエースに添えるタイプのデッキは昔に比べて随分と安定するようになったと言えるが、肝心の進化後のポケモンを引けないという状況はまだある。「マシェード」はこの事故を防いでくれる可能性を秘めたカードだ。

注意すべき点としては、「マシェード」自身も1進化ポケモンであるため、投入しすぎると逆に手札事故を起こしかねない事だ。採用する際はデッキのカードバランス等を考えて取り扱うべきだろう。

「ネンドール」

【ふしぎなアメ】

2枚目に紹介するのが、続いても特性が面白いポケモン「ネンドール」だ。

【ネンドール】

特性「かいふくふうじ」を持つポケモンで、効果は名が示す通り「このポケモンが存在する限りお互いのポケモンのHPは回復しない」という内容となっている。

昨今の「ポケポケ」環境は、前弾で「リーリエ」など回復カードを多く投入して耐久力を活かす構築が増えている傾向にある。

他にも汎用的な回復カードとして「ポケモンセンターのお姉さん」や草タイプのサポートである「エリカ」なども一定数使用されているため、高耐久系のデッキが今後も増え続けた場合はこのカードの投入も視野に入るだろう。

どんどん増えている優秀な回復カード。細かくダメージを与えるタイプのデッキであれば回復カードは厄介になるので、ネンドールの採用も考えられる

むしよけスプレー

最後に紹介するのが新たな汎用グッズ「むしよけスプレー」だ。相手のバトル場のたねポケモンを相手が選んでベンチポケモンと入れ替えさせる効果となっている。

【むしよけスプレー】

バトル上のポケモンがたねポケモンでないと使えないという条件はあれど、自分の番に何枚でも使えるグッズで「ナツメ」と同じ効果を持っていると考えれば非常に強力な1枚だ。

たねのポケモンexを用いたデッキは常に一定数存在しているため刺さるデッキは多く、進化ポケモンをエースにしているデッキでも進化前のポケモンやサポートとして入れてあるポケモンを狙う事が可能なので非常に腐りづらい1枚だろう。

今弾で登場した「ウルトラビースト」も大半はたねポケモンなので、対戦環境の流行りによっては多くのデッキでガン詰みを健闘していいカードと言える。

相手のポケモンを入れ替える定番カードの「ナツメ」。制限付きとはいえ同様の効果をグッズで使えるのは強い

今回ピックアップするカードは以上となるが、他にも今弾には魅力的なサポートやポケモン達が数多く存在しているのでぜひチェックしてほしい。

「ウルトラビースト」の特徴的に今後は“ポイントの数”が勝敗を分ける要因になってくるため、より一層プレイングが光る環境になるのではと筆者は考えている。

ぜひ今弾を使って新しいポケポケ対戦環境を遊んでみてほしい。

