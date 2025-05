気候も装いも一気に初夏ムードになって、まず気になるのがインナーの問題。今回はこなれ感を呼び込むシアートップスに最適なインナーをご紹介! トップスの中がミスマッチだとおしゃれさがトーンダウンしちゃうからシアーアイテムと相性のいいインナーをスタンバイして♪

出典: 美人百花.com

シアートップスのおしゃれ見えはインナーのグラデ使いが肝!

シャツ¥18,700/マイカ アンド ディール(マイカ アンド ディール 恵比寿店) デニムパンツ¥2,599/GRL バッグ¥39,600/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店) カチューシャ¥26,400/アレクサンドル ドゥ パリ(アレクサンドル ドゥ パリ GINZA SIX店) イヤリング¥6,820/イットアトリエ(14 SHOWROOM) ローファー¥25,300/卑弥呼

中に着たインナーはこれ!

トレンド色のブラウンはインナーとしても◎。黒より色っぽくならないブラウンカラーでシアートップスのこなれ感を底上げ。

キャミソール¥5,900/ROSIER by Her lip to

掲載:2025年6月号「初夏服に自信が持てる♪爛譽妊のための瓮ぅ鵐福璽イド」

撮影/寺田茉布(LOVABLE)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) ヘアメイク/山下智子 モデル/川津明日香 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花編集部.com