2025年1月クールの冬アニメ作品の関連曲を対象に、カラオケの歌唱回数に基づく「2025年 冬アニメ主題歌 カラオケランキング」が業務用通信カラオケ「 JOY SOUND」から発表された。今シーズン、カラオケで最も歌われたのは、 サカナクション による『チ。 ―地球の 運動 について―』の主題歌「怪獣」。一方、エンタテイメント業界に向けたデジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社が調査・集計した定額制動画配信サービスにおけるアニメ作品の視聴者数ランキングでは、第2期放送で再注目のTVアニメ『薬屋のひとりごと』が圧倒的な支持を集め、首位を獲得。本作の主題歌「百花繚乱」はカラオケランキングにおいても3位に輝いている。配信コンテンツ視聴者数ランキングとカラオケランキングの双方を照らし合わせることで、冬アニメの トレンド を紐解いてみよう。

今シーズンの冬アニメは、アニメ作品のためにメジャーアーティストが書き下ろした楽曲が上位を席巻! なかでも サカナクション が初めて手がけたアニメ主題歌であり、構想に2年が費やされたというTVアニメ『チ。 ―地球の 運動 について―』の主題歌「怪獣」は、3月上旬にカラオケ配信されるや否や、一気に順位を上げ1位を獲得した。最終回直前にOPアニメが変更されるなどOPに対する力の入れ方も話題になった。続いて2位には、オープニング映像で歌えるアニメカラオケも配信中、ミュージックビデオに 羽生結弦 さんが出演したことでも話題を集めたTVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌、 米津玄師 「BOW AND ARROW」がランクイン!さらに、3位に 幾田りら 「百花繚乱」(TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期オープニングテーマ)、4位にVaundy「走れSAK AMO TO」(TVアニメ『SAK AMO TO DAYS』オープニングテーマ)、5位にマカロニえんぴつ「然らば」(TVアニメ『アオのハコ』第2クール オープニングテーマ)と、アーティストによって書き下ろされた楽曲がTOP5を占める結果となった。このほか注目は、視聴者数ランキングで惜しくもランクインを逃したTVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』のオープニング主題歌「雨トキメキ恋模様」。オープニング映像に登場する”あるダンス”が、その中毒性の高さから話題を集めており、カラオケランキングにおいても13位にランクインを果たしている。【01】位:怪獣/ サカナクション 『チ。 ―地球の 運動 について―』【02】位:BOW AND ARROW/ 米津玄師 『メダリスト』【03】位:百花繚乱/ 幾田りら 『薬屋のひとりごと』【04】位:走れSAK AMO TO/Vaundy『SAK AMO TO DAYS』【05】位:然らば/マカロニえんぴつ『アオのハコ』【06】位: へび/ヨルシカ『チ。 ―地球の 運動 について―』【07】位:明日の私に幸あれ/ナナヲアカリ『ギルドの受付嬢ですが、 残業 は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』【08】位:KiLLKiSS/ Ave Mujica『BanG Dream! Ave Mujica』【09】位:コントラスト/TOMOO『アオのハコ』【10】位:幸せのレシピ/ 平井大『薬屋のひとりごと』◆2025年 冬アニメ 配信コンテンツ視聴者数ランキング配信コンテンツ視聴者数ランキングでは、前期も高い人気を博したTVアニメ『薬屋のひとりごと』が、2位以下に大差をつけて首位を獲得! 同様にシリーズで人気の高い『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』が3位に、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が4位にランクインを果たした。また、新たにアニメ化された作品としては、『SAK AMO TO DAYS』が2位、『悪役令嬢転生おじさん』が9位、『全修。』が10位に輝いた。さらに、視聴者数ランキングでTOP10 に入った作品の関連曲が、カラオケランキングのTOP10のうち8曲を占めており、作品の注目度と、カラオケでの人気が比例する結果となった。一方、惜しくも視聴者数ランキングのTOP10圏外となった『ギルドの受付嬢ですが、 残業 は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』、『BanG Dream! Ave Mujica』は、関連曲がカラオケランキングでTOP10 入り! 視聴者の内訳を確認すると、両作品ともに男女比が男性8割以上、年代では20代が約40%となっていることから、20代男性のコアなファンの熱量により、カラオケでの人気が高まっていることが推察される。なかでも、『ギルドの受付嬢ですが、 残業 は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』のEDテーマ、ナナヲアカリ「明日の私に幸あれ」は、ノリが良い曲調と、元気をもらえるような歌詞、 かわいい キャラクターとダンスに癒される人が続出した。01位:薬屋のひとりごと(薬屋のひとりごと 第2期)/2452P02位:SAK AMO TO DAYS/846P03位:俺だけレベルアップな件(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)/667P04位:Dr.STONE(Dr.STONE SCIENCE FUTURE)/534P05位:アオのハコ(アオのハコ 第二期)/531P06位:メダリスト/415P07位:わたしの幸せな 結婚 (わたしの幸せな 結婚 第二期)/412P08位:チ。-地球の 運動 について-/362P09位:悪役令嬢転生おじさん/299P10位:全修。/187P