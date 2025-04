美容大国タイNo.1*インフルエンサープロデュースのリップ専門ブランド『Lipit.(リップイット)』から新商品が発売されます。日本上陸第2弾の商品として、神秘的なマーメイドをイメージしたラメ入りリップグロス「Lipit. マーメイドウォーターグロス」が登場!2025年4月18日(金)より全国のドン・キホーテにて順次発売開始。2025年4月17日(木)10時より楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて、WEB最速先行発売されます。

タイNo.1*インフルエンサープロデュース「Lipit.(リップイット)」第2弾!

タイのNo.1*インフルエンサーがプロデュースした、タイコスメブランド「Lipit.(リップイット)」の第2弾が日本初上陸!

夏祭りのワクワク感をグロスに反映したような、#人魚リップ「Lipit. マーメイドウォーターグロス

」が発売されます。

煌めく人魚の唇、1本4役のリップグロス

新登場のグロスは、リップイットの日本上陸記念のイベントの際に、日本上陸第2弾の商品として、美容家やインフルエンサーの方からもご要望も多かったアイテムなのだそう!



神秘的なマーメイドをイメージしたリップグロス「Lipit. マーメイドウォーターグロス」。水分たっぷりのうるツヤ、ほんのり血色感、美しい輝きを放つグリッターで華やかな印象をこれ1本で叶えてくれます。遊び心をくすぐる色と香りです。



ポイント これ1本でも、いつものリップにプラスオンしてもOK!

唇のpHに反応して自分だけのピンクに変化。ひとりひとりの唇の自然な色を活かし、ナチュラルに彩ります。リップグロスとしてはもちろん、ほんのり色付きリップ、リップ下地、保湿ケアとしても使えます。



ポイント∂蠅瓩続くマーメイドグリッター

日光に照らされた水面のようにキラキラと輝くグリッターグロスが唇にフィットし、ぷっくりと立体感のある唇へ導き、⻑時間フレッシュなツヤをキープ。重ねるほどラメが輝き、ボリューム感を与えます(メイクアップ効果により)。



ポイント ベタつかないウォータリーな使用感

なめらかなテクスチャーで、みずみずしく軽い塗り心地。ベタつかないのに、ガラス玉のようなツヤがじゅわっと溢れ出します。



ポイント みずみずしいうるおい感が長持ち

70%がうるおい成分(保湿/整肌/エモリエント)だから、唇を乾燥から守り抜きます。つけている方がむしろ唇の荒れを感じにくい、軽やかなうるおい感に満ちたテクスチャーを実現。つけたての“ぷるん”とはずむような仕上がりが続きます。



唇に水分チャージすることで、ピリピリとした刺激を引き起こすカプサイシンなどのプランプ成分を配合せずに縦ジワのないハリのある唇へ導きます。デリケートな唇のことを考えたアルコールフリー処方です。



3種のリッチな美容液成分配合

⚫︎ ワカメエキス

⚫︎ オーガニックバオバブオイル(バオバブ種子油)

⚫︎ ビタミンE(酢酸トコフェロール) …全て保湿



ポイント 爽やかなクール感と甘くてジューシーな香り付き

メントール配合で、塗るたびにひんやりとした爽やかな清涼感をもたらします。各色ごとに異なるエモーショナルな香りがついているから、遊び心があって選ぶのも楽しい!

カラーバリエーション(全2色)

マーメイドのような、幻想的な煌めきのエネルギーを感じる全2色。

唇のpHに反応して自分だけのピンクに変化します。



<全2種>

#01 コットンキャンディ

クールトーン:赤、紫、青グリッターの鮮やかな輝き

楽しいお祭りや子供の頃のおやつの思い出を呼び起こす「綿菓子の香り」



#02 ライチピンス

ウォームトーン:ゴールド、赤、紫グリッターの鮮やかな輝き

熟したライチの甘くフローラルな香りと爽やかな風が混ざり合う「ライチかき氷の香り」

期間中、先着100個限定!1buy1キャンペーン

Lipit.(リップイット)1buy1キャンペーン Lipit.(リップイット)1buy1キャンペーン

「Lipit. マーメイドウォーターグロス」を2025年4月17日(木)〜4月20日(日)までの期間中、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)で購入すると、先着100個限定で、溶岩(ラバ)のようにとろける美容液リップ「Lipit. クリッククリック ラバリップ」が付いてくるキャンペーンが開催されます。

お買い上げ1商品あたり1個、カラーはランダムとなります。無くなり次第、終了となります。



公式SNSにて発売記念プレゼントキャンペーンを開催

発売を記念して、『Lipit.(リップイット)』公式X&Instagramにて、期間限定でプレゼントキャンペーンを開催!



期間:2025年4月17日(木)〜5月8日(木)



詳細は『Lipit.(リップイット)』日本公式SNSをご覧ください。

商品情報

商品名:Lipit. マーメイドウォーターグロス

<全2種>

内容量:2.8g

価格:1,000円(税抜)/1,100円(税込)



先行発売:2025年4月18日(金)

全国のドン・キホーテにて順次発売開始



WEB先行発売:2025年4月17日(木)

楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて



※オンラインは楽天市場先行発売、公式通販サイトでの発売は順次開始となります。

※オンラインは10時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始時間が前後する可能性がございます。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせくださいませ。

LIP + DELICIOUS​=LIPLICIOUS

“Delicious lips that not only look ​but also feel healthy”



Lipit.(リップイット)は、見た目の美しさだけでなく、自然由来のエキスの力を活用したフルーティーな香りと美容成分で、唇の健康を目指すリップ専門ブランドです。

SNS総フォロワー350万超え(2024年8月時点)のタイNo.1*美容インフルエンサー『ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)​』がプロデュース。

ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)とは

ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong) ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)

SNS総フォロワー350万超え(2024年8月時点)。ニューハーフモデル、メイクアップアーティスト、美容ブロガー、YouTuber ​とマルチに活躍。



「THAILAND ZOCIAL AWARDS2020」のインフルエンサー部門で<ビューティー賞>を受賞​​。タイのデジタルマーケティング会社ANGAが、2023年2月16日に発行した調査結果でも<2023年ビューティーインフルエンサーランキング>の1位にランクイン​*するなど、絶大な支持を集める。



*ビューティーインフルエンサーランキング 第1位(タイのデジタルマーケティング会社ANGA 調査/2023年2月16日発行)

絶対に購入したいなら?

注目度の高いブランドのアイテムは即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

\莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



「Lipit. マーメイドウォーターグロス」は、2025年4月17日(木)10時より、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて、WEB先行発売。



2025年4月18日(金)より、全国のドン・キホーテにて順次発売開始されます。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。



「Lipit. マーメイドウォーターグロス」は、2025年4月18日(金)より、全国のドン・キホーテにて順次発売開始されます。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。



「Lipit. マーメイドウォーターグロス」は、2025年4月17日(木)10時より、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて、WEB先行発売されます。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。



「Lipit. マーメイドウォーターグロス」は、2025年4月17日(木)10時より、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて、WEB先行発売されます。

公式通販サイトでの販売開始に関しては順次開始となります。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合も多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。



「Lipit.(リップイット)」のアイテムは、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)で先行発売されます。

「Lipit.(リップイット)」の美容液リップで血色感と保湿ケアを両立

いかがでしたか?今回は「Lipit. マーメイドウォーターグロス」をご紹介しました。

夏に向けてぴったりのアイテムが先行発売されるので、気になった方はぜひお早めにゲットしてみてくださいね。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年春夏コスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

