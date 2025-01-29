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Exposure to childhood maltreatment is associated with specific epigenetic patterns in sperm | Molecular Psychiatry
Sperm cells carry traces of childhood stress, epigenetic study finds | Live Science
https://www.livescience.com/health/fertility-pregnancy-birth/sperm-cells-carry-traces-of-childhood-stress-epigenetic-study-finds
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