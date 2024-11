SEVENTEENのディエイトが、新たな魅力を予告した。彼は24日と26日、SEVENTEENの公式SNSを通じて12月4日に発売する初の中国ミニアルバム「STARDUST」のコンセプトフォトを公開した。光を活用し、神秘的で感性的な雰囲気が際立つフォトだ。明るいエネルギーと強烈なカリスマ性を行き来したSEVENTEENのアルバムの時とは異なり、彼の夢幻的なオーラが目を引く。ディエイトはより一層余裕が感じられる成熟した姿で、「STARDUST」の幻想的な瞬間を視覚化した。

「STARDUST」は宇宙空間に存在する星の微細な粒子を意味する言葉で、超現実的なほど恍惚とした雰囲気や感情を表す。タイトル曲「ORBIT(轨道)(feat. JinJiBeWater_隼)」を含め、全3曲が収録される。ディエイトは、ニューアルバムに収録されたすべての楽曲に参加した。SEVENTEENのアルバムと中国のデジタルシングルを通じてシンガーソングライターとして存在感を発揮してきた彼の成長がさらに期待されている。また、メンバーのバーノンが最初のトラック「54321(Lift Off)(feat. Vernon of SEVENTEEN)」でフィーチャリングを務め、この曲とタイトル曲の作詞・作曲にも参加した。ディエイトが所属するSEVENTEENは、来月12日(現地時間)に開催されるアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード」で「Top K-pop Touring Artist」にノミネートされた。彼らはこれに先立ち、「2024 MAMA AWARDS」で「今年のアーティスト(VISA ARTIST OF THE YEAR)」と「今年のアルバム(VISA ALBUM OF THE YEAR)」などを含め、5冠を達成した。