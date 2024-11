Raspberry Pi公式SSD「Raspberry Pi SSD」が2024年10月23日に登場しました。Raspberry Pi開発チームからRaspberry Pi SSDの256GBモデルが届いたので、実際に使って「転送速度」「Raspberry Pi 5への接続手順」などを確かめてみました。Buy a Raspberry Pi SSD - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ssd/

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS



mmcblk0 179:0 0 29.5G 0 disk



├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware



└─mmcblk0p2 179:2 0 29G 0 part /



nvme0n1 259:0 0 238.5G 0 disk



├─nvme0n1p1 259:3 0 512M 0 part



└─nvme0n1p2 259:4 0 238G 0 part

BOOTLOADER: up to date



CURRENT: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)



LATEST: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)



RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/default)



Use raspi-config to change the release.

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on



udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev



tmpfs 405M 6.2M 398M 2% /run



/dev/nvme0n1p2 234G 4.7G 217G 3% /



tmpfs 2.0G 368K 2.0G 1% /dev/shm



tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock



/dev/nvme0n1p1 511M 76M 436M 15% /boot/firmware



tmpfs 405M 176K 404M 1% /run/user/1000



/dev/mmcblk0p2 29G 4.7G 23G 18% /media/gigazine/rootfs



/dev/mmcblk0p1 510M 76M 435M 15% /media/gigazine/bootfs

Raspberry Pi hardware - Raspberry Pi Documentationhttps://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#nvme-ssd-boot・目次◆1:公式SSDの見た目や搭載チップをチェック◆2:Windows PCでベンチマークテスト◆3:Raspberry Pi 5に装着してOSインストール◆4:公式SSDを起動ディスクに設定◆5:公式SSDと公式microSDカードの速度比較◆6:公式SSDとサードパーティー製SSDの速度比較◆1:公式SSDの見た目や搭載チップをチェックこれがRaspberry Pi SSDの256GBモデルです。シールをはがすと、メモリチップが1枚現れました。メモリチップ表面の印字はこんな感じ。裏面には各種認証マークがプリントされています。また、裏面上部には「Samsung」「MZ9LQ1T0HBL0」と刻印されていました。◆2:Windows PCでベンチマークテストまずは、Windows PCに組み込んでCrystalDiskInfoでストレージ情報を表示してみました。PCIe 3.0に対応していることが分かります。CrystalDiskMarkでベンチマークを実行した結果が以下。シーケンシャルリードは2059.23MB/s、シーケンシャルライトは1116.15MB/s、ランダムリードは596.12MB/s、ランダムライトは478.25MB/sでした。書き込みキャッシュを無効化すると、シーケンシャルリードは1966.85MB/s、シーケンシャルライトは526.74MB/s、ランダムリードは742.63MB/s、ランダムライトは153.19MB/sとなりました。◆3:Raspberry Pi 5に装着してOSインストールRaspberry Pi SSDにOSをインストールする方法はいろいろありますが、今回は「OSインストール済みのmicroSDカードの内容を丸ごとコピーする」という方法を採用します。なお、microSDカードは「Raspberry Pi SD Cards」の32GBモデルを使います。Raspberry Pi 5にRaspberry Pi M.2 HAT+を装着し、その上にRaspberry Pi SSDを取り付けます。続いて、OSインストール済みのmicroSDカードを挿入して電源ON。メニュー内の「Accessories」カテゴリにある「SD Card Copier」を起動します。「Copy From Device(コピー元デバイス)」にmicroSDカード、「Copy to Device(コピー先デバイス)」にRaspberry Pi SSDを指定して「New Partition UUIDs」にチェックを入れてから「Start」をクリック。「コピー先のデータが全部消える」という警告が表示されたら「Yes」をクリック。コピーが完了したらSD Card Copierを閉じます。正しくコピーできているか確認するために、以下のコマンドを実行。lsblk実行結果はこんな感じ。同じパーティション構成のストレージが表示されればOKです。◆4:公式SSDを起動ディスクに設定次に、Raspberry Pi SSDからOSを起動できるようにRaspberry Pi 5のファームウェア設定を書き換えます。まずはファームウェアのバージョンを確認。sudo rpi-eeprom-updateファームウェアが2023年12月6日以降のバージョンならアップデートは不要です。今回は2024年9月23日のバージョンがインストールされていたので、そのまま作業を進めます。ブートローダーを最新のものに更新するために、以下のコマンドを実行してEEPROMの設定画面を起動します。sudo raspi-config以下の画面が表示されたら「Advanced Options」を選択。「Bootloader Version」を選択。「Latest」を選択。「Yes」を選択。EEPROMが書き換わったら「OK」を選択。「Finish」を選択。再起動するか尋ねられるので、「Yes」を選択して再起動します。これでSSDからの起動が可能になりましたが、この状態「SSDとmicroSDが存在する場合、microSDカードから起動する」という動作になるので、SSDを優先するように設定を変更します。まず、以下のコマンドを実行。sudo raspi-config「Advanced Options」を選択。「Boot Order」を選択。「NVMe/USB Boot」を選択。「OK」を選択。「Finish」を選択。最後に「Yes」を選択して再起動します。再起動したら、SSDから起動できているか確認するために以下のコマンドを実行。df -h結果はこんな感じ。ルートディレクトリに234Gのストレージが割り当てられています。つまり、Raspberry Pi SSDの256GBモデルから起動できているというわけです。◆5:公式SSDと公式microSDカードの速度比較Raspberry Pi 5にRaspberry Pi SSDを接続した際の転送速度を測定するために、James A. Chambers氏が公開しているベンチマークツールを実行してみます。なお、今回使っているRaspberry Pi 5はRAM容量4GBのモデルで空冷ファンは装着していません。sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bashまず、Raspberry Pi SD Cardsの32GBモデルでの測定結果は以下。Raspberry Pi SD Cardsの転送速度は高速化に寄与する「Command Queueing」という機能を有効化した状態で測定しています。テストRaspberry Pi SD Cards 32GBHDParm Disk Read90.11 MB/sHDParm Cached Disk Read90.36 MB/sDD Disk Write33.2 MB/sFIO 4k random read6030 IOPS (24122 KB/s)FIO 4k random write2584 IOPS (10338 KB/s)IOZone 4k read24043 KB/sIOZone 4k write8179 KB/sIOZone 4k random read17279 KB/sIOZone 4k random write8386 KB/sスコア2691そして、Raspberry Pi SSDの256GBモデルの測定結果は以下の通り。microSDカードよりも圧倒的に高速です。テストRaspberry Pi SSD 256GB (PCIe 2.0)HDParm Disk Read419.43 MB/sHDParm Cached Disk Read412.87 MB/sDD Disk Write337 MB/sFIO 4k random read106113 IOPS (424455 KB/s)FIO 4k random write88275 IOPS (353103 KB/s)IOZone 4k read183361 KB/sIOZone 4k write145019 KB/sIOZone 4k random read56887 KB/sIOZone 4k random write155532 KB/sスコア37635Raspberry Pi 5は標準状態だとPCIe 2.0で動作しますが、設定を変更してPCIe 3.0で動作させることも可能。Raspberry Pi SSDはPCIe 3.0に対応しているので、Raspberry Pi 5の設定を変更してみます。まず、「/boot/firmware/config.txt」に以下の行を追加。dtparam=pciex1_gen=3後は、再起動するだけでOK。sudo rebootPCIe 3.0で動作させた際のベンチマーク結果はこんな感じ。テストRaspberry Pi SSD 256GB (PCIe 3.0)HDParm Disk Read804.39 MB/sHDParm Cached Disk Read741.48 MB/sDD Disk Write550 MB/sFIO 4k random read200784 IOPS (803137 KB/s)FIO 4k random write94377 IOPS (377511 KB/s)IOZone 4k read225633 KB/sIOZone 4k write174981 KB/sIOZone 4k random read62335 KB/sIOZone 4k random write194996 KB/sスコア49100「Raspberry Pi SD Cards 32GB」「Raspberry Pi SSD 256GB (PCIe 2.0)」「Raspberry Pi SSD 256GB (PCIe 3.0)」のベンチマーク結果を並べたグラフが以下。Raspberry Pi SSDはmicroSDカードと比べて圧倒的に高速で、PCIe 3.0で動作させることでさらなる高速化が可能です。ストレージベンチマークツール「fio」でも「Raspberry Pi SD Cards 32GB (Command Queueing有効)」「Raspberry Pi SD Cards 32GB (Command Queueing無効)」「Raspberry Pi SSD 256GB (PCIe 2.0)」「Raspberry Pi SSD 256GB (PCIe 3.0)」の速度を測定してみました。測定時のブロックサイズは4kです。画像をクリックすると大きいグラフを確認できます。◆6:公式SSDとサードパーティー製SSDの速度比較「Raspberry Pi SD Cards 32GB」と「Raspberry Pi SSD 256GB」のベンチマーク結果を過去に測定していた「SUNEAST ULTIMATE PRO 64GB」「Solidigm P41 Plus 512GB」「Samsung 950 PRO 256GB」「WD Black SN750」のベンチマーク結果と並べたグラフが以下。Raspberry Pi SD CardsはCommand Queueing有効、SSDはすべてPCIe 3.0で動作させています。画像をクリックすると大きいグラフを確認できます。Raspberry Pi SSD 256GBは30ドル(約4620円)と比較的安価ながら、サードパーティー製SSDと同等以上の速度で動作可能。さらに、全長が短いためRaspberry Pi M.2 HAT+にピッタリ装着できます。特にデメリットも見当たらないので、Raspberry Pi 5用のSSDを探しているならRaspberry Pi SSDを入手するのがオススメです。