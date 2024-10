KDDIと沖縄セルラーは、auでNetflix(ネットフリックス)のバンドルプランの料金を12月1日に改定する。既存ユーザーも12月利用分から改定後の料金が適用される。

Netflixのプラン料金変更に伴うもの。

たとえば、「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2」(マネ活プラン含む、以下同)では月額8338円→8437円に、「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2(P)」が8437円→8536円、「使い放題MAX 5G ALL STARパック3」が1万1187円→1万1286円円にそれぞれ価格改定される。すでに新規受付が終了されているプランも対象。

また、プランに含まれているNetflixのプランを上位プランに変更する際の追加料金も一部改定される。

広告つきスタンダードからスタンダードに変更する場合の追加料金は700円(変更なし)、プレミアムに変更する場合は1190円→1400円になる。

ベーシックからスタンダードへは500円→400円に、プレミアムへは990円→1100円に改定される。

改定対象の料金プラン(料金は割引前、受付終了プラン含む) 対象料金プラン 11月30日まで 12月1日以降 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2 8338円 → 8437円 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック2(P)auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック2(P) 8437円 → 8536円 使い放題MAX 5G ALL STARパック3auマネ活プラン 5G ALL STARパック3 1万1187円 → 1万1286円 使い放題MAX 5G/4G Netflixパックauマネ活プラン 5G/4G Netflixパック 8338円 → 8536円 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P) 8437円 → 8635円 使い放題MAX 5G ALL STARパック 1万967円 → 1万1165円 使い放題MAX 5G ALL STARパック2auマネ活プラン 5G ALL STARパック2 1万1187円 → 1万1385円 データMAX 5G/4G Netflixパックauフラットプラン25 Netflixパック 9515円 → 9713円 データMAX 5G Netflixパック(P) 9614円 → 9812円 データMAX 5G ALL STARパック 1万1165円 → 1万1363円 auデータMAXプラン Netflixパック 8855円 → 9053円 auフラットプラン25 NetflixパックN 8052円 → 8250円