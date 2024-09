こんなの金欠間違いなしじゃん…！Francfranc×ディズニーが素敵すぎる

インテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」から、5つのディズニー・アニメーション映画をコンセプトにした、『MAGIC of CHEMISTRY(マジック オブ ケミストリー)』シリーズが登場。『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『アラジン』などの作品からインスパイアされたインテリアアイテムが、9月6日(金)より販売スタートします。思わず財布の紐が緩んでしまうこと間違いなし!金欠要注意のコラボに注目です!出典:Francfranc © Disney身近な誰かと一緒に過ごす時間の大切さや、愛しさを私たちに教えてくれる、魔法の物語の主人公たち。親友、相棒、家族、そして運命の人といった特別な2人が出会い、魔法が生まれます。「Francfranc」の『MAGIC of CHEMISTRY』は、そんな特別な瞬間から生み出された、日常に魔法がかかり心高鳴る瞬間を、インテリアアイテムに落とし込んだシリーズ。Francfrancだからこそ表現できる、物語の名シーンやストーリーを感じられるアイテムが、ラインナップしますよ。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/アナと雪の女王/ペアマグ」(税込5000円)は、『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」をイメージしたマグのセット。模様には、それぞれの衣装の柄が取り入れられた、ファンにはたまらないアイテムです。雪の結晶のシャープさを表現したという、マグの形状や取手のデザインもポイント。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/アナと雪の女王/ティーフォーワン」(税込6500円)は、ティーポットと、カップ&ソーサーがセットになっています。「エルサ」の魔法でできあがる、氷の城をイメージしているのだとか。使うたびに、物語の象徴的なワンシーンを思い出させてくれそうですね。出典:Francfranc © Disney「アナ」と「エルサ」それぞれの衣装のデザインが取り入れられた「MAGIC of CHEMISTRY/トラベルジュエリーボックスS」(各 税込3800円)は、持ち運びにとっても便利。アレンデール王国のマークをモチーフにした、チャームが付いていますよ。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/塔の上のラプンツェル/ペアマグ」(税込5000円)は、唐草模様をベースに、魔法の花、パスカル、太陽のマークがデザインされています。ランタンを模した円柱型の形状、「ラプンツェル」の髪の毛をイメージした取手のデザインも特徴。物語の世界観がギュッと詰まっていて、ときめきが止まらなくなりそうです。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/塔の上のラプンツェル/ブックジュエリーボックス」(税込8000円)は、劇中で「ラプンツェル」が塔の壁に描いたランタンの絵画をモチーフに、刺繍が施されたジュエリーボックス。出典:Francfranc © Disney魔法の物語を開くように、大切なジュエリーを収納することができますよ。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/塔の上のラプンツェル/クッションカバー」(税込4000円)は、劇中、ランタンフェスティバルで「ラプンツェル」と「フリン」がカヌーに乗るシーンをデザインに落とし込んだ、クッションカバー。表面は背景のイラストが見えるシフォン素材で、きらきら光るランタンをイメージ。裏面には「あなたと素晴らしい冒険」という2人の気持ちがランタンと共に刺繍されていて、思わずキュンとしちゃいます。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/アラジン/ペアマグ」(税込5000円)は、「アラジン」の衣装や「ジーニー」をイメージ。「アブー」のしっぽを表現したという、取手のデザインもかわいらしいですよね。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/アラジン/ティーフォーワン」(税込6500円)は、劇中のさまざまな場面で活躍する、魔法の絨毯がデザインに落とし込まれています。出典:Francfranc © Disney「MAGIC of CHEMISTRY/アラジン/フレグランスディフューザー」(税込4900円)は、ジャスミンの花やシナモンの香りを調合した、スパイシーな香りのフレグランス。アグラバーの豪華な夜をイメージした大振りの花が、インテリアのアクセントになります。ブック型の箱を開くと、中扉に物語の1ページのデザインがお目見え。開いたページの前にボトルを置けば、物語の世界観を楽しみながら飾ることができますよ。「MAGIC of CHEMISTRY」シリーズは、全国のFrancfranc店舗とFrancfrancオンラインショップにて、9月6日(金)より販売がスタート。ご紹介した以外にもさまざまな商品が揃うので、特集ページを要チェックです。※この情報は執筆時点のもので、価格や在庫が変動している場合がございます。