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香取慎吾さんが「原始人個人事業主」に？ ペイトナー社初のテレビCMに出演
「原始人の一人親方役として、壮大でコミカルな世界で描いたユニークなCMが完成しました！僕が演じる一人親方の奮闘を見て、クスっと笑って、そして少…
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「脚なっがwww」LE SSERAFIM・ユンジンの美脚写真にファンが驚愕
LE SSERAFIMのホ・ユンジンが13日に自身のInstagramを更新し、美しいスタイルを披露した。投稿には「(≡・x・≡)」という可愛らしい顔文字だけが添え…
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12星座で診断♡男性の理想のイチャイチャ
こんにちは、Binko Senseiです。今日は、星座が持つ特性に基づいて、どんなシチュエーションでナイトタイムを楽しむと彼の体と心に響くかをご紹介しま…
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【Peachy掲載】みんなに読まれた「恋愛」記事まとめ♡
出会いから結婚まで様々な「恋愛」記事を配信してきたPeachyですが、今回はみんなに最も読まれた「恋愛」記事をまとめてご紹介します♡ぜひ、読…
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付き合いたいなら駆け引き必須!?友達以上恋人未満になりやすい星座の組み合わせTOP5
意中の相手と友達以上恋人未満の関係になってしまうと、進展を焦ったり、ストレスを感じたりして、精神的に消耗しがちです。そこでこの記事では、友達…
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【Peachy掲載】読者にシェアされた動物占い1位
様々な診断・恋愛記事を掲載してきたPeachyで特に人気の記事をご紹介！今回は「動物占い」です♡みんながシェアした「動物占い」をランキングで…
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【Peachy掲載】みんなに人気の「生まれ順」診断まとめ
様々な「診断・占い」記事を配信してきたPeachy。今回は「生まれ順」による診断記事の中からPeachy読者に特に人気だった2つの記事をまとめてご紹介！…
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【Peachy掲載】みんなに一番読まれた「本当の性格診断」記事♪
様々な「診断・占い」記事を配信してきたPeachyですが、今回は読者に一番読まれた「本当の性格診断」記事をご紹介していきます♡ぜひ、診断をし…
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【Peachy掲載】みんなに人気だった「結婚式診断」記事♡
様々な「診断・占い」記事を配信してきたPeachyですが、今回は読者に人気だった「結婚式診断」記事をご紹介します♡ぜひ、診断をしながら読んで…
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【Peachy掲載】みんながシェアした診断記事1位
様々な「診断・占い」記事を配信してきたPeachyですが、今回はみんながシェアした「占い / 診断」記事をランキング順にご紹介します♡ぜひ、診断…
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イロチ買いする人が続出中！ユニクロの注目ワイドパンツ♡
ユニクロから、秋の注目アイテム「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」が登場しています♪すでにSNSでは、購入報告が続々と投稿されているほど今大…
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男子が理解できない女子のファッションって
自分らしいファッションがもちろん一番だけれど、異性からの意見も気になるという方もいるのではないでしょうか。自分では可愛いと思う服装も、男性に…
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嚙み合わない…実は相性が良くない星座ランキング
「大好きなのに、どうしてか会話が噛み合わない……。」そんな異性に心当たりはありませんか。この記事では、なぜか会話が噛み合わないカップルの相性…
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1位は便利なアレ！今年Peachy読者に人気だった100均アイテム5つ♪
Peachyでは今年1月〜9月までの間に、約90品の100均アイテムを紹介してきました。今回はその中から、Peachy読者に人気だったアイテムのカテゴリTOP5…
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まだ間に合うよ〜〜〜っ！Peachyで紹介したコンビニスイーツ5選
今回の振り返り配信では、今までPeachyで紹介したコンビニスイーツの中からまだ間に合う5つの商品をピックアップ♪「見逃していた」という方は今すぐ…
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はあ…やっぱ可愛い…♡Peachyで紹介したトレンドネイルまとめ
さまざまなお洒落で可愛い情報をお届けしてきたPeachy。今回は、Peachy読者に大好評の「ネイル記事」を一挙振り返り♪最新ネイルから“ちょっと懐か…
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ブーム継続中！Peachyで紹介したガチャガチャまとめ♡
毎週のように新作が登場し、早いものでは発売とほぼ同時に品薄になるなど一大ブームを巻き起こしているガチャガチャ。Peachyでもたくさんのガチャガチ…
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これからの時期に行きたい！Peachy読者に人気のお出かけスポットは…？
あっという間に9月も後半戦に突入！まだまだ暑さは拭えないものの、これから少しずつ過ごしやすい日が増え、ますますお出かけが楽しくなりそうなこの…
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5万点以上売れたアレも♪Peachy読者の20代に人気だったファッションアイテム5選♡
SNSで話題のアイテムから定番のアイテムまで、明日から参考にできる情報をさまざまなジャンルでお届けしてきたPeachy。今回は、今年の1月から9月まで…
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Peachy読者に一番読まれた！もしもの時に備えたい防災・防犯アイテム
ファッションやコスメ、芸能ニュースなどに加えて、読者の皆さまの役に立つ情報も配信してきたPeachy。今回は、今年の1月から9月までに配信した記事の…