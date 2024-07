Nothing Technologyは18日(現地時間)、同社が展開している「Nothing」ブランドにおける次期スマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (2a) Plus」を投入すると予告しています。公式Webサイト( https://us.nothing.tech )や同社の公式X(旧:Twitter)アカウント( @nothing )などにてティザーを公開し、現地時間の2024年7月31日(水)に発表するとしています。

Plus. More. Extra.



Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94