集英社は龍幸伸氏によるマンガ「ダンダダン」第159話「脱出!! 呪行李!!」をジャンプ+にて7月2日に公開した。

凛とカワバンガの力で呪物「呪行李」に閉じ込められた仲間が脱出を試みる。そして、封印されていたメルヘンカルタもまた……。

次回更新は7月9日を予定している。

