¤¢¤ë¤Î¤Ï²¼¿´¤À¤±¡Ä¡£ÃË¤¬¡Ú¥»¥«¥ó¥É½÷»Ò¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÂÐ±þ¡Û£´¤Ä
¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï²¼¿´¤À¤±¤·¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É½÷¡×¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Ú¥»¥«¥ó¥É½÷»Ò¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÂÐ±þ¡Û¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ã¤¹¤°¤ËÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¬¤ë
²¼¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ½÷À¤Ë¶á¤Å¤¯ÃËÀ¤Û¤É¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã¤¹¤°¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë
²¼¿´¤·¤«¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¹¤°²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢É¬¤ºÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÔ¹ç¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç²ñ¤ª¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬¤·¤Ä¤³¤¤
²¼¿´¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥À¥Ã¥Á¤¬¤·¤Ä¤³¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ£²¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤Ë¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¤êÂÀ¤â¤â¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ã¥Ç¡¼¥È½éÆü¤ËÊú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë
¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ï¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎºÝ¤ËÊú¤³¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¡£¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÎÌÜÅö¤Æ¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¿·õ¤ÊÎø°¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¤à¤·¤í½÷À¤òÂç»ö¤Ë°·¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½÷À¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢²¼¿´¤Î¤ß¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÃËÀ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¸À¤ï¤ì¤¿¤Æ¤¤¤¿¤éÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¡£ÃË¤Î¡ÖÌ®¤Ê¤·¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¯¸À¡×¤È¤Ï