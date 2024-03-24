»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥à¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËŽ¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨Ž£¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¢ö
ÎäÅà¤ª¤«¤ºÄê´üÊØ¥µー¥Ó¥¹Ž¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤Ï¡¢Ž¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë´¶Æ°¤ò¡£Ž£¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Îºþ¿·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½÷Í¥Ž¥¥â¥Ç¥ë¤Î¡ØÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ù¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーŽ¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¿ô¤À¤±ÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¢¤ëŽ£ÊÔ¤ò2024Ç¯3·î22Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤ª¤«¤ºÄê´üÊØ¥µー¥Ó¥¹Ž¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£
¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°¦ÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ËŽ¢·ò¹¯Ž£Ž¢ÊØÍø¤µŽ£Ž¢³Ú¤·¤µŽ£¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤À¤«¤é¤³¤½Äó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òºÆÇ§¼±¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆŽ¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë´¶Æ°¤ò¡£Ž£¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï½÷Í¥Ž¥¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡£
ÈÓË¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëŽ¥¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ï¡¢2024Ç¯3·î22Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥à¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËŽ¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨Ž£¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¢ö
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ーŽ¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨Ž£¤µ¤ó
º£²ó¡¢¿·¤·¤¯À©ºî¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーŽ¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¿ô¤À¤±ÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¢¤ëŽ£ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿ÈÓË¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¤ËŽ¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤ò³Ú¤·¤à²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¥¹¥Èー¥êー¤Ë¡£
¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤¿Ž¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤ÎÎäÅà¤ª¤«¤º¥×¥ìー¥È¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÊÈÓË¤µ¤ó¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Î¿©»ö¤Î¥·ー¥ó¤Ç¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥àー¥Óー¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸¤Ë¿©¤Ù¤ë¤´¤Ï¤ó¤Î¿ô¤ÏÌó9Ëü¿©¡£
¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ž¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤Î´ê¤¤¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Êý¤ÎÌ£ÊýŽ¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£
º£²ó¤ÏŽ¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤óŽ£¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëŽ¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëŽ¢»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤ÎÎäÅà¤ª¤«¤º¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤ä¡¢ÎÁÍý¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤Êý¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹!
ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤ë»°¥ÄÀ±¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£