アメリカに住むキンリー・ヘイマンちゃん(Kynlee Heiman、7)は、モデル、女優、体操選手という3つの肩書きを持ち、母親が管理するSNSで様々な顔を披露している。そんななか最近は特に、キンリーちゃんの見事な腹筋に注目が集まっており、SNSには様々な声が寄せられているようだ。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

アメリカに住むキンリー・ヘイマンちゃんは、7歳にして腹筋が6つに割れた“シックスパック”の持ち主だ。

4児の母エンジェルさん(Angel)は元体操選手で、キンリーちゃんが赤ちゃんだった頃から数年間、チアリーディング専用のジムを所有しており、「娘がスポーツに興味を示し始めたのは3歳の頃だったわ」と明かすと、こう続けた。

「実は新型コロナウイルス感染症が流行した時、自宅にたくさんのジム用具を設置したの。するとキンリーの3人の男きょうだいのうちの1人が、宙返りの練習をするようになったわ。当時キンリーはまだ3歳だったけど、とても強い子でね。それから様々なことに挑戦するようになったのよ。」

こうして体操のトレーニングを始めたキンリーちゃんは、3歳ですでに後方ウォークオーバー(ブリッジから倒立)と後方転回(バク転)の仕方を学んでいたそうで、エンジェルさんは「私は高校の頃にずっとスポーツをしていたけれど、キンリーはスポーツでは間違いなく私を追い越しているわ」と目を丸くする。

ただキンリーちゃんの父もフットボールをしていたそうで、エンジェルさんは「我が家はみんながアスリート。子供たち4人は並外れて強いうえ、運動するのが大好きなの。だからそれぞれが競争し合っているのよ」と語っている。

キンリーちゃんは現在、週3日は一日6時間、週2日は一日3時間のトレーニングをこなしており、エンジェルさんは注目を集めている娘のシックスパックについて、こう述べている。

「娘のあの腹筋には、遺伝的要因が関係していることは確かよ。だって私の4人の子供たちのうち3人には割れた腹筋があって強靭に見えるの。ただそれはハードな訓練の賜物でもあるのよ!」

なおキンリーちゃんは、体操のほかにも女優やモデルとしても活躍し、5歳の時に子供版ミスコンにも参加している。そのため、SNSには「これはどう考えても健康的ではないだろう」「両親が子供を働かせ、お金を稼いでいるのでしょう。アメリカではよくあることよ」「ひどく不快に思う」「子供は子供らしく遊んだり、同年齢の子たちと交流すべき。でも『子供らしく』というのもきっと、分からないのだろうね」「かわいそうな子だよ。将来、燃え尽きないことを祈っているよ」といった批判的なコメントも見られる。

それでもフォロワー数33万人超のInstagramと、34万人超のTikTokでは、上の前歯が抜けたキンリーちゃんが7歳らしい素敵な笑顔を見せており、次のような声が届いている。

「この腹筋は凄いね。よくここまで頑張った。」

「あの子を見ると元気が出るよ!」

「必死に努力しているところが素晴らしい。」

「オリンピックも夢ではないね!」

「彼女は私よりも筋肉があるよ。」

「健康そうに見えるし、何より明るくハッピーなのがいいね。」

「女優、モデル、体操選手! 彼女はもう将来を確約されたようなもの。両親に感謝しなくちゃね。」

エンジェルさんは、SNSのコメントは一切、娘に見せていないそうで、「キンリーは特別で才能もある。それに人から愛されているし、インスパイアもしている。普通と違うため、あれこれ意見を言う人がいるのは分かっているけど、私は気にしていないの」と明かしている。そして、トレーニングの合間を縫ってモデル業や女優業もこなす自慢の娘については、「あの子は『何事も頑張ればできる』ということを証明してくれているのよ」と力強く述べていた。

ちなみにキンリーちゃんの将来の夢は、オリンピックでこれまでに7つのメダルを獲得した米代表の体操選手シモーネ・バイルズ(Simone Biles)のような金メダリストになることだそうで、テックインサイト編集部からも応援のコメントを送っている。

