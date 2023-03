ブラジル南東部ミナスジェライス州で今月7日、82歳の女が「鳴き声がうるさい」と、近所の犬を庭に生き埋めにした。幸いにも犬は救出されたが、犬の鳴き声をめぐる騒音トラブルには「加害者の気持ちは分かる」「騒音は犯罪」「やはり行き過ぎだろう」「他に方法はなかったの?」といった様々なコメントが寄せられているようだ。英メディア『Daily Express』などが伝えた。

ミナスジェライス州の自治体プラヌラに住む82歳の女が7日、隣人の飼い犬でメスの“ニナ(Nina)”を自宅の庭に生き埋めにし、同州の軍警察に逮捕された。

女は事件が起きる前にも、ニナの飼い主の女性(33)と口論になっており、その時は「犬の鳴き声にうんざりしている」と苦情を言っていたという。しかし状況は改善されず、その日はニナの飼い主にこう伝えてきたそうだ。

「庭に穴を掘り、あんたの犬を埋めた。鳴き声がうるさくて夜眠れないからだ。」

慌てた女性はその後、女の家の裏庭に向かい、一度掘り起こされて土が盛り上がった場所を探し出し、鍬で穴を掘り始めた。

当時の様子を捉えた動画では、女性が壁に沿い注意深く鍬を入れているのが分かり、穴はかなりの大きさになっている。

そうしてしばらくすると、ニナが壁に近い小さな穴から顔を出し、体を伸ばすようにして這い出してきた。

背後ではニナを生き埋めにした女が「そんな犬、捨ててしまえ! そして二度とここに連れてくるな」と叫んでいたそうで、女はその後、動物虐待容疑で逮捕された。

飼い主によると、ニナは1時間半も生き埋めにされ、獣医の診察を受けたそうだが、女は警察の取り調べに「必要ならば、またあの犬を埋めてやる」と話し、全く反省の色が見られなかったようだ。

ちなみにこのニュースには、次のような様々な声が寄せられた。

「犬を生き埋めにするなんて、悪魔だ! 安い耳栓でなんとかなるだろう。」

「もしうちの犬が生き埋めにされたら、加害者に同じように仕返しすると思う。」

「犬にとっては恐怖の体験だったろうね。罪のない犬にこんなことをするなんて残酷過ぎる。」

「これは虐待であり、罰を受けるべき。残酷で心無い行為。」

「まず地元の自治体に相談すべきだったね。犬の鳴き声は平和を乱すし、大騒音だからね。」

「犬は外に置き去りにされてしょっちゅう鳴いていたのだろう。飼い主はきちんとケアしていなかったのでは? 犬には新しい家族が必要なのかもしれないね。」

「近所の犬が四六時中鳴いているというのは本当につらいもの。うちの隣人もそう。ノイローゼになりそう。」

「やり過ぎたと思うけど、彼女の気持ちは理解できる。自分も同じような経験があるからね。」

「鳴き声をコントロールできないなら、犬を飼うべきではないね。」

「82歳のおばあちゃんが穴を掘って、犬を埋めたの? 元気過ぎるでしょう!」

「犬が無事だったことを祈るよ!」

