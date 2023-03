結婚式の記念写真に亡くなったはずの1歳の娘が写り込んでいた―こう信じる女性が今年1月、TikTokに写真を投稿したところ、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えて注目された。超常現象などをほとんど信じないという女性が目にした娘の姿とは…。

【この記事の他の写真を見る】

豪クイーンズランド州グレースメアに住む4児の母、タリア・マーフィーさん(Tahlia Murphy、33、以下リアさん)は昨年9月20日、当時1歳5か月だった末っ子のタイディン・トッティちゃん(Taidyn・Totty、以下トッティちゃん)を溺死事故で亡くした。

トッティちゃんは前日、自宅の家庭用ビニールジャグジーで溺れ、呼吸が止まって倒れているところを6歳の兄が発見していた。そうして搬送先のブリスベン小児病院で薬による昏睡状態に置かれたものの、翌日リアさんの腕の中で息を引き取った。

事故当時、自宅にはパートナーのセシルさん(Cecil、28)と子供たち4人がいたものの、リアさんは仕事で外出中だった。トッティちゃんの叫び声や泣き声を聞いた者はなく、1人でジャグジーに行きそのまま溺れたようだという。

この事故でリアさんは「自分が自宅にいなかったことが娘の死につながった」と嘆き、セシルさんは「自分が目を離してしまったから」と自分を責めた。そうして亡くなった翌日、リアさんはクラウドファンディングサイト「GoFundMe」の専用ページの中で、自身のどうしようもない悲しみをこのように綴っていた。

「私たち家族全員がトッティの悲劇の死に打ちのめされています。それは全く信じられないことで想像を絶するものであり、あまりにも残忍で不公平なものでした。」

「トッティは私とセシルの人生の光であり、私たちの人生の中でも最高に幸せで、可愛くて、愛されたベイビーガールでした。」

そんな悲劇の死を乗り越えるかのように昨年12月22日、リアさんは4人の子をもうけたセシルさんと正式に結婚、家族全員が見守る中、ガーデンウェディングを挙げた。会場にはトッティちゃんの写真を飾り、トッティちゃんのための椅子も用意した。

そして1月11日、TikTokに結婚式の時の写真をスライド形式で投稿したところ、大きな反響があった。

写真はリアさんとセシルさんが美しい木々を背景にキスする姿を捉えたもので、1本の木の左横に小さな子供の影が写っているように見えるのだった。

リアさんは「この影こそ、亡くなった愛しい娘」と指摘、「家族の特別な日を祝うため、結婚式場に現れたことを証明するもの」と説明した。

そしてこの投稿には次のようなコメントが寄せられた。

「これはまさに娘さんよ。指摘される前に、分かったわ。」

「ああ、涙が溢れてきた。」

「この子はあなたを見守っているのよ。」

「きっと、『いつも一緒にいるよ』ということを知らせるために現れたのね。」

「この子もあなたと同じようなドレスを着ているわ。」

「特別な日を一緒に祝いたかったのね。」

「鳥肌が立ったわ。」

「私のパートナーも昨年亡くなり、子供たちは心を痛めているわ。でもこれを見ていたら、彼は私たちと一緒にいるような、そんな希望を持つことができた。」

なおリアさんは、投稿の最後にこのように綴った。

「小さな影の娘へ。あなたがいないことを私は永遠に寂しく思うことでしょう。」

ちなみに昨年12月には、ベビーモニターの映像を確認していた女性が生後11か月の息子のそばに白い光が漂っているのを発見し、TikTokで動画をシェアして注目された。女性はそれが、8か月前に亡くなった夫の魂であると確信したという。

画像は『leah29murphy 2023年1月11日付TikTok「I don’t believe in many things,」、2023年1月14日付TikTok「22.12.22 MURPHY WEDDING.」、2023年1月22日付TikTok「Forever 17 months baby girl.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)