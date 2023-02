昨季限りで現役引退した元日本ハムの杉谷拳士氏(32)が11日、自身のインスタグラムを更新。米国の入国審査で起きた珍トラブルを報告した。

「【アメリカ】アメリカの入国審査で」と始めた杉谷氏は「How long are you going to stay in the US?」(米国にはどれぐらい滞在するの?)との質問を受けた。

「『5日だけだよ』と言おうとしたのですが、緊張してIt's only five minutes(5分だけだよ)と言ってしまいました」

しかし、これは序の口だった。「焦ってeチケットの控えを見せて説明しようとしました。おそらく、何を探してるの?と言われたので Just a moment please….Looking for myself。と答え、紙を渡しました。後から自分の言葉の意味を考えました。『ちょっと待ってください、自分探しです』」という言い間違いをしていたことに気が付いたという。

さらに杉谷氏は「日本での職業は?」「シャドウピッチングで乗り切る」「次はどこいくの?」「鳥のポーズでフェニックスと乗り切る」という伝わったのかどうか、微妙な受け答えも紹介。「英語って難しいなぁ〜」「1人だけすごい長い質問ばかりだったよ」と珍トラブル連発のやり取りを投稿した。

現役時代から愛されキャラの同氏に対して、ファンからは「杉谷さんらしくて安心しました笑」「朝から笑いました かわいいすき」「滞在時間5分って笑 笑ってしまいました。ケニーらしい」「イジられるのはJAPANだけじゃなかったんですね さすが社長!」など、笑わされたという投稿が相次いでいた。